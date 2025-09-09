A doua zi a noului an școlar aduce aceleași tensiuni între profesori și autorități. După discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan, revendicările cadrelor didactice nu au fost soluționate. Sindicatele avertizează că urmează greva generală, iar până atunci mulți profesori ar putea recurge la boicotarea orelor.

Pentru mulți copii, a doua zi de școală este de fapt prima. Marți, toate școlile sunt deschise, însă atmosfera rămâne tensionată. Sindicatele din educație au anunțat că posibilitatea unei greve generale este pe masă, după protestul desfășurat în Capitală și discuțiile fără rezultat cu președintele Nicușor Dan.

În paralel, dascălii au anunțat un boicot al orelor. Concret, profesorii pot intra în clasă, trec titlul lecției pe tablă, dar nu predau, ci doar supraveghează elevii și notează absențele. Rolul lor se reduce, practic, la monitorizarea clasei, fără desfășurarea procesului educațional.

Sindicatele nu au făcut public procentul profesorilor care participă la acest boicot, iar autoritățile din educație nu au oferit deocamdată un răspuns clar în privința sancțiunilor. În mod normal, neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu poate fi penalizată, de la avertisment verbal până la desfacerea contractului de muncă. Totuși, situația excepțională ridică întrebări legale și administrative la care nu există încă un răspuns oficial.

Părinții sunt la rândul lor îngrijorați, în lipsa unor clarificări din partea școlilor. Mulți așteaptă să afle direct de la copii dacă orele s-au desfășurat normal sau dacă profesorii au intrat deja în grevă de tip boicot.

Editor : Ș.A.