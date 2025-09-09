Live TV

Video Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări cu greva generală și boicotul orelor

Data publicării:
elevi langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

A doua zi a noului an școlar aduce aceleași tensiuni între profesori și autorități. După discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan, revendicările cadrelor didactice nu au fost soluționate. Sindicatele avertizează că urmează greva generală, iar până atunci mulți profesori ar putea recurge la boicotarea orelor.

Pentru mulți copii, a doua zi de școală este de fapt prima. Marți, toate școlile sunt deschise, însă atmosfera rămâne tensionată. Sindicatele din educație au anunțat că posibilitatea unei greve generale este pe masă, după protestul desfășurat în Capitală și discuțiile fără rezultat cu președintele Nicușor Dan.

În paralel, dascălii au anunțat un boicot al orelor. Concret, profesorii pot intra în clasă, trec titlul lecției pe tablă, dar nu predau, ci doar supraveghează elevii și notează absențele. Rolul lor se reduce, practic, la monitorizarea clasei, fără desfășurarea procesului educațional.

Sindicatele nu au făcut public procentul profesorilor care participă la acest boicot, iar autoritățile din educație nu au oferit deocamdată un răspuns clar în privința sancțiunilor. În mod normal, neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu poate fi penalizată, de la avertisment verbal până la desfacerea contractului de muncă. Totuși, situația excepțională ridică întrebări legale și administrative la care nu există încă un răspuns oficial.

Părinții sunt la rândul lor îngrijorați, în lipsa unor clarificări din partea școlilor. Mulți așteaptă să afle direct de la copii dacă orele s-au desfășurat normal sau dacă profesorii au intrat deja în grevă de tip boicot.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
sticle de plastic pe plaja
5
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea...
fetiță cu umbrelă sărind în baltă și peisaj de toamnă
Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
Ultimele știri
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT
Tilda Swinton, Javier Bardem și Mark Ruffalo, între cei 1.500 de actori de la Hollywood care anunță boicotarea instituţiilor israeliene
Un TIR a luat foc pe DN 7 după ce a lovit un cap de pod în județul Arad. Traficul este blocat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii la guvern
Când spune Bolojan că vor crește salariile profesorilor. „Nivelul actual nu e cel dorit, dar este ce poate România acum”
elevi care ridica mana la ora
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
daniel david
Temele cu AI, noua provocare din școli. Daniel David: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau nu”. Ce îi sfătuiește pe profesori
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David: Fără aceste măsuri, educația era blocată. Așa, salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, despre măsurile din educaţie şi reducerea cheltuielilor: „S-a prezis că o să fie un dezastru”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry rupe tăcerea despre ziua înmormântării prințesei Dianei. Momentul în care și-a permis să plângă
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Au apărut imaginile. Ea a anunțat "divorțul anului" în România, dar tot cu el a plecat în vacanță
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea