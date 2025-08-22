Profesorii care au rămas fără ore suficiente, după ce Guvernul a majorat norma săptămânală, caută disperați soluții să își completeze numărul de ore. În fiecare județ, sunt zeci de astfel de cazuri. Din septembrie, mulți vor ține cursuri în două sau chiar în trei școli.

Daniela Macarie, profesoară de limba franceză: Am venit val-vârtej din vacanță, din Spania, ca să vin să fac dosar. Toate făcute în grabă, cu emoții că îți pierzi locul de muncă. A fost destul de stresant!

Daniela Macarie este profesor titular de 19 ani în Iași. Până acum, a predat limba franceză la o școală din oraș. După ce Guvernul a anunțat creșterea normei de la 18 la 20 de ore, întâietate la completarea activității săptămânale au avut profesorii cu vechime mai mare. Ca să nu rămână fără loc de muncă, femeia va preda din septembrie la trei școli.

Daniela Macarie, profesoară de limba franceză: La 50 de kilometri prima și a doua la mai puțin, aici, mai aproape de Iași. Va fi foarte dificil de sincronizat, astfel încât să putem merge când într-o școală, când în alta.

Maria Gavrilaș predă deja în trei școli dintr-o comună din Iași - religie și educație socială. Cele trei unități de învățământ îi asigură doar jumătate din normă.

Maria Gavrilaș, profesoară de educație socială: Lucrez în învățământ de 25 de ai și așa ceva nu mi s-a mai întâmplat!

Reporter: Fără câte ore ați rămas?

Maria Gavrilaș, profesoară de educație socială: Fără unsprezece.

Aproape 80 de profesori aflați în această situație au venit la ședințele publice organizate de Inspectoratul Școlar Iași pentru a alege din variantele disponibile ca să își completeze numărul de ore.

Antonina Bliorț, purtător de cuvânt IȘJ Iași: A fost un punctaj obținut în baza unui dosar, dosarul care prezintă, de fapt, activitatea profesorului de până acum. Se referă la studii, se referă la activitățile pe care le-a desfășurat în școală.

Profesor: M-am transferat la două școli, la una dintre școli nu s-a realizat planul de școlarizare. Am pierdut șapte ore din catedră.

Profesoară: Ne-a luat pe nepregătite această „Lege Bolojan”.

Profesor: N-ai cum sa faci o catedră din 8 sau 10 școli, încercând să faci navetă, într-o singură zi, de 100 de kilometri dintr-una în alta.

Astfel de ședințe pentru completarea normei sunt organizate, zilele acestea, în toată țara.

Daniel David, ministrul Educației: Nu văd că ar trebui să apară probleme majore, mai ales că am flexibilizat prin ordinul de ministru o serie de lucruri, inclusiv să evităm fragmentarea majoră a normei.

Orele rămase disponibile după această etapă vor fi repartizate, de săptămâna viitoare, profesorilor suplinitori.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia