Live TV

Ierarhia pe județe și în București pentru admiterea la liceu 2026 se publică astăzi. Când începe completarea fișelor de înscriere

Data publicării:
Ierarhia pe județe și în București. Foto Getty Images
Ierarhia pe județe și în București. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce se întâmplă înainte de publicarea ierarhiei Când se publică ierarhia pe județe și în București Când se completează fișele de înscriere Ce se întâmplă după completarea opțiunilor Când are loc repartizarea computerizată la liceu

Ministerul Educației publică joi, 9 iulie, ierarhia la nivel județean și în municipiul București a absolvenților clasei a VIII-a, un clasament esențial în procesul de admitere la liceu. Publicată după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, ierarhia le permite elevilor să își evalueze șansele de a fi repartizați la unitățile de învățământ și specializările dorite înainte de completarea fișelor de înscriere pentru repartizarea computerizată.

Ce se întâmplă înainte de publicarea ierarhiei

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, pe 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere a transmis către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană, prin aplicația informatică centralizată. Aceasta este o etapă internă, premergătoare anunțării publice a clasamentelor.

  • În aceeași zi, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au dorit stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără luarea în calcul a rezultatului obținut la proba de limba și literatura maternă au putut depune declarațiile la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.

Când se publică ierarhia pe județe și în București

Ierarhia absolvenților claselor a VIII-a este anunțată joi, 9 iulie 2026, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Tot în această zi, secretariatele școlilor completează fișele de înscriere cu datele personale ale elevilor, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la Evaluarea Națională, precum și mediile de admitere, prin preluarea informațiilor din aplicația informatică centralizată.

Ierarhia la nivelul fiecărui județ și al municipiului București va fi disponibilă pe platforma oficială admitere.edu.ro

Clasamentul nu înseamnă repartizarea la liceu, ci arată poziția candidaților înainte de completarea opțiunilor. Pe baza acestuia, elevii și părinții pot evalua mai realist șansele de admitere la profilurile și specializările dorite.

(Publicarea ierarhiei vine după afișarea rezultatelor inițiale la Evaluarea Națională 2026 și după soluționarea contestațiilor. Mediile obținute la examen sunt folosite în etapa de admitere la liceu, iar datele sunt preluate în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.)

Când se completează fișele de înscriere

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere are loc în perioada 13-20 iulie 2026. Elevii și părinții completează codurile liceelor și ale specializărilor, cu sprijinul diriginților, iar în aceeași perioadă datele sunt introduse în aplicația informatică utilizată pentru admiterea computerizată. După introducerea acestora, fișele sunt tipărite și verificate de candidați și de părinți, astfel încât eventualele erori să poată fi corectate înainte de încheierea etapei.

Cum trebuie completată fișa de înscriere pentru a evita greșelile

Ordinea în care sunt trecute opțiunile este esențială, deoarece algoritmul de repartizare analizează fiecare preferință în ordinea completată și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile, în funcție de media obținută și de poziția ocupată în ierarhia județeană sau a municipiului București.

Ministerul Educației le recomandă absolvenților să își pregătească din timp lista cu liceele și codurile aferente, să consulte mediile de admitere din anii anteriori și poziția ocupată în ierarhie și să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, respectând ordinea reală a preferințelor. Instituția avertizează că introducerea greșită a codurilor sau completarea unui număr prea mic de opțiuni poate conduce fie la nerepartizarea computerizată, fie la repartizarea la o specializare care nu se numără printre preferințele candidatului.

Ce se întâmplă după completarea opțiunilor

Pe 20 iulie 2026 este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere către centrele județene de admitere și către Centrul Național de Admitere. Tot atunci sunt predate sau transmise fișele originale de opțiuni.

Pe 21 iulie, Comisia Națională de Admitere și comisiile județene verifică și corectează eventualele erori din bazele de date. După finalizarea acestor modificări, informațiile sunt confirmate în aplicația informatică centralizată.

Când are loc repartizarea computerizată la liceu

Repartizarea computerizată în învățământul liceal este programată pentru 22 iulie 2026. În aceeași zi sunt comunicate rezultatele candidaților repartizați și se afișează, în unitățile de învățământ gimnazial, lista locurilor rămase neocupate în liceele din fiecare județ și din municipiul București.

După repartizare, elevii trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-28 iulie 2026. Pe 28 iulie, unitățile de învățământ liceal transmit situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților repartizați, iar între 29 și 31 iulie comisiile de admitere rezolvă situațiile speciale apărute după această etapă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
3
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Contestații la bac 2026. Foto Getty Images
Contestații la bacalaureat 2026: Ce este interzis în sala unde elevii își consultă lucrările. Regulile oficiale
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale Evaluarea Națională 2026, după contestații. Anunțul Ministerului Educației despre afișarea notelor
Rezultate Bacalaureat și Evaluarea Nationala 2026
Rezultate Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Anunțul ministrului Educației despre stadiul lucrărilor corectate
Admitere la liceu 2026. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026: Ministerul Educației explică greșelile care îi pot lăsa pe elevi fără un loc la profilul dorit
o persoana numara bancnote de 100 de lei
Sprijin pentru angajații din primării: Statul crește finanțarea studiilor universitare în asistență socială
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Terminatorul rusesc
Industria de apărare a Rusiei își atinge limita de sus. Avertismentul...
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Curtea de Apel București decide astăzi dacă Viorel Pașca și familia...
urs in padure
Jandarmii caută un urs semnalat la câteva zeci de kilometri de...
Ultimele știri
VIDEO Incendiu în Mamaia. Un bar a fost cuprins de flăcări uriașe
Teheranul lansează atacuri asupra Bahrainului și a Kuweitului în urma loviturilor SUA. Avertisment pentru „complicii” europeni
Cum ar putea fi oprit El Nino: avioanele comerciale și sarea de mare pot fi de ajutor. Noi recorduri ale fenomenului, așteptate curând
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
David Popovici vrea să se apuce de una dintre cele mai bine plătite meserii din România
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Scandalul nevăzut din ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „Băi, țiganule!“. Exclusiv
Adevărul
Ce a obținut România la summitul NATO de la Ankara și ce nu: „Mai mult, din păcate, nu funcționează”
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Tulburarea neștiută de care suferă Matt Damon. Dieta severă pentru filmul The Odyssey a scos adevărul la...
Newsweek
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...