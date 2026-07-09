Ierarhia pe județe și în București pentru admiterea la liceu 2026 se publică astăzi. Când începe completarea fișelor de înscriere

Ministerul Educației publică joi, 9 iulie, ierarhia la nivel județean și în municipiul București a absolvenților clasei a VIII-a, un clasament esențial în procesul de admitere la liceu. Publicată după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, ierarhia le permite elevilor să își evalueze șansele de a fi repartizați la unitățile de învățământ și specializările dorite înainte de completarea fișelor de înscriere pentru repartizarea computerizată.

Ce se întâmplă înainte de publicarea ierarhiei

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, pe 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere a transmis către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană, prin aplicația informatică centralizată. Aceasta este o etapă internă, premergătoare anunțării publice a clasamentelor.

În aceeași zi, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care au dorit stabilirea mediei la Evaluarea Națională fără luarea în calcul a rezultatului obținut la proba de limba și literatura maternă au putut depune declarațiile la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.

Când se publică ierarhia pe județe și în București

Ierarhia absolvenților claselor a VIII-a este anunțată joi, 9 iulie 2026, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Tot în această zi, secretariatele școlilor completează fișele de înscriere cu datele personale ale elevilor, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la Evaluarea Națională, precum și mediile de admitere, prin preluarea informațiilor din aplicația informatică centralizată.

Ierarhia la nivelul fiecărui județ și al municipiului București va fi disponibilă pe platforma oficială admitere.edu.ro

Clasamentul nu înseamnă repartizarea la liceu, ci arată poziția candidaților înainte de completarea opțiunilor. Pe baza acestuia, elevii și părinții pot evalua mai realist șansele de admitere la profilurile și specializările dorite.

(Publicarea ierarhiei vine după afișarea rezultatelor inițiale la Evaluarea Națională 2026 și după soluționarea contestațiilor. Mediile obținute la examen sunt folosite în etapa de admitere la liceu, iar datele sunt preluate în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.)

Când se completează fișele de înscriere

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere are loc în perioada 13-20 iulie 2026. Elevii și părinții completează codurile liceelor și ale specializărilor, cu sprijinul diriginților, iar în aceeași perioadă datele sunt introduse în aplicația informatică utilizată pentru admiterea computerizată. După introducerea acestora, fișele sunt tipărite și verificate de candidați și de părinți, astfel încât eventualele erori să poată fi corectate înainte de încheierea etapei.

Cum trebuie completată fișa de înscriere pentru a evita greșelile

Ordinea în care sunt trecute opțiunile este esențială, deoarece algoritmul de repartizare analizează fiecare preferință în ordinea completată și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile, în funcție de media obținută și de poziția ocupată în ierarhia județeană sau a municipiului București.

Ministerul Educației le recomandă absolvenților să își pregătească din timp lista cu liceele și codurile aferente, să consulte mediile de admitere din anii anteriori și poziția ocupată în ierarhie și să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, respectând ordinea reală a preferințelor. Instituția avertizează că introducerea greșită a codurilor sau completarea unui număr prea mic de opțiuni poate conduce fie la nerepartizarea computerizată, fie la repartizarea la o specializare care nu se numără printre preferințele candidatului.

Ce se întâmplă după completarea opțiunilor

Pe 20 iulie 2026 este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere către centrele județene de admitere și către Centrul Național de Admitere. Tot atunci sunt predate sau transmise fișele originale de opțiuni.

Pe 21 iulie, Comisia Națională de Admitere și comisiile județene verifică și corectează eventualele erori din bazele de date. După finalizarea acestor modificări, informațiile sunt confirmate în aplicația informatică centralizată.

Când are loc repartizarea computerizată la liceu

Repartizarea computerizată în învățământul liceal este programată pentru 22 iulie 2026. În aceeași zi sunt comunicate rezultatele candidaților repartizați și se afișează, în unitățile de învățământ gimnazial, lista locurilor rămase neocupate în liceele din fiecare județ și din municipiul București.

După repartizare, elevii trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-28 iulie 2026. Pe 28 iulie, unitățile de învățământ liceal transmit situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților repartizați, iar între 29 și 31 iulie comisiile de admitere rezolvă situațiile speciale apărute după această etapă.

Editor : C.S.