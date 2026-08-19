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Ilie Bolojan, despre logica din spatele proiectului privind bursele sociale pentru elevi: „Nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte”

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School kids doing homework in library
Elevi la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, la B1 TV, că Guvernul va analiza propunerile Ministerului Educaţiei privind organizarea examenelor naţionale şi acordarea burselor sociale pentru elevi, urmând ca o decizie să fie luată după încheierea perioadei de consultare publică.

Şeful Executivului a precizat că, în cazul organizării Evaluării naţionale şi Bacalaureatului în 2027, Ministerul Educaţiei a pus în aplicare prevederile unei legi adoptate în 2023, care permite desfăşurarea acestora după noi reguli începând de anul viitor.

„Ministerul n-a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilităţi: sau să nu o pună în practică, sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită”, a afirmat Bolojan.

El a arătat că este necesară o evaluare atentă a impactului măsurii asupra sistemului educaţional.

„Eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici aşa nu sunt în perfectă stare în educaţie”, a spus premierul interimar.

Referitor la proiectul privind bursele sociale, Bolojan a explicat că logica Ministerului Educaţiei a fost ca acestea să fie acordate pe durata anului şcolar, nu şi în vacanţa de vară, întrucât reprezintă un instrument de sprijin pentru participarea la procesul educaţional.

„Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de şcoală şi nu în vacanţa de vară, pentru că nu este o alocaţie aşa cum sunt celelalte alocaţii de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susţine pe cei care au probleme sociale să meargă la şcoală, să susţină procesul de învăţământ”, a mai spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, Guvernul va analiza atât ordinele de ministru, cât şi proiectele de hotărâre privind examenele naţionale, puse în dezbatere publică, pentru clarificarea aspectelor semnalate.

„Am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri (...), în aşa fel încât să clarificăm aceste aspecte şi, în momentul în care se împlineşte perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă”, a declarat Ilie Bolojan.

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Editor : A.M.G.

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