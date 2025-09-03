Live TV

„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood

Data publicării:
Margaret Atwood profimedia-0867607883
Scriitoarea Margaret Atwood Foto: Profimedia

Scriitoarea Margaret Atwood a reacţionat la decizia unei administraţii şcolare din Alberta de a retrage cea mai faimoasă operă a sa, „The Handmaid's Tale”, al cărei conţinut ar fi prea explicit din punct de vedere sexual. Guvernul provinciei a revenit ulterior asupra deciziei.

Din luna iulie, bibliotecile şcolare din Alberta, provincie situată în vestul Canadei şi condusă de un partid politic conservator, fac obiectul unei examinări aprofundate. Un decret impune noi norme privind selecţia şi accesul la cărţi cu caracter sexual.

Administraţia şcolară din Edmonton, care reuneşte peste două sute de instituţii şi site-uri educaţionale, a adăugat la această listă opere aparţinând categoriei clasicilor literaturii anglo-saxone. Printre acestea se numără „Brave new world”, romanul anticipativ al lui Aldous Huxley publicat în 1932. Sau „The Handmaid's Tale”, distopia de succes a câştigătoarei premiului Booker 2019, Margaret Atwood.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Emoţionată de acest anunţ, scriitoarea canadiană a publicat duminică pe reţelele de socializare o scurtă povestire satirică. „Iată un text pe care l-am scris, adaptat pentru tinerii de şaptesprezece ani din şcolile din Alberta, spre deosebire de Povestea slujitoarei. (Îmi pare rău, copii, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi nişte copii proşti)”, începe autoarea, a cărei operă a fost adaptată într-un serial, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

În acest text, Margaret Atwood inventează două personaje angelice - „Au crescut, s-au căsătorit şi au avut cinci copii perfecţi fără să facă niciodată sex” - dar ireale, pentru a denunţa mai bine ipocrizia pe care o percepe în decizia guvernului din Alberta.

„Oh, şi nu au murit niciodată, pentru că cine vrea să se gândească la moarte, la cadavre (...)? Aşadar, au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, adaugă octogenara, pentru care „Povestea slujitoarei” a devenit brusc „realitate” în Alberta. Romanul său publicat în 1985 imaginează un viitor distopic în care, pentru a combate scăderea natalităţii, femeile devin sclave sexuale ale unei clase conducătoare teocratice şi retrograde.

De atunci, guvernul a dat înapoi. Ministerul Educaţiei, invocând o neînţelegere, a suspendat ordinul de retragere a cărţilor cu conţinut sexual explicit din bibliotecile şcolare. Timpul, precizează acesta, necesar pentru rescrierea textului oficial. Se pare că nu se mai pune problema de a atinge clasicii.

Guvernul provinciei Alberta a iniţiat această reformă în urma unor plângeri privind prezenţa unor romane grafice cu imagini licenţioase. Conform primei versiuni a decretului, orice lucrare cu caracter sexual explicit trebuie retrasă de pe rafturi pentru a proteja copiii şi adolescenţii. În ceea ce priveşte cărţile cu referinţe implicite, acestea pot fi consultate numai de liceeni, în anumite condiţii.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
5
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
viorica dancila
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
viorica dancila si adrian nastase la beijing
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui...
Ultimele știri
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință”
Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României
Canada News - April 7, 2025
Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”
friedrich merz
Germania nu va recunoaște statul palestinian. „Nu ne vom alătura acestei iniţiative”
Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale
Mark Norman
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două...
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...