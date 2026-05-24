Încep înscrierile la creșă si grădiniță pentru anul școlar 2026-2027: Când se afișează lista copiilor admiși și grupele formate

Înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 încep luni, 25 mai, iar procesul se va desfășura etapizat până la finalul lunii august. Repartizarea copiilor va avea loc în limita locurilor disponibile rămase după etapa de reînscrieri, luând în considerare opțiunile exprimate de părinți. Pentru înscriere este necesară depunerea unui dosar cu documentele obligatorii, iar în cererea-tip pot fi trecute până la trei unități de învățământ, în ordinea preferințelor.

Potrivit Ministerului Educației, ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul educațional 2026 - 2027

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Perioada:

25 mai - 18 iunie 2026; 25 - 29 mai 2026 (colectare cereri);

2 - 8 iunie 2026 (procesare cereri Faza I - prima opțiune);

9 - 12 iunie 2026 (procesare cereri Faza a II- a - a doua opțiune);

15 - 17 iunie 2026 (procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune).

18 iunie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Perioada: 22 iunie - 9 iulie 2026;

22 - 26 iunie 2026 (colectare cereri);

29 iunie - 1 iulie 2026 (procesare cereri Faza I - prima opțiune);

2 - 6 iulie 2026 (procesare cereri Faza a IIa - a doua opțiune);

7 - 8 iulie 2026 (procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune);

9 iulie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

17 - 27 august 2026 - Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri ori din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;

copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

28 august 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări.

4 septembrie 2026 - Introducerea în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2026 – 2027.

Formarea grupelor, ultimul pas înainte de începerea noului an școlar

Formarea grupelor de creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 va avea loc după finalizarea tuturor etapelor de înscriere. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, repartizarea copiilor pe formațiuni de studiu este programată pentru 4 septembrie 2026, dată la care unitățile de învățământ vor introduce în sistemul informatic oficial toți copiii admiși.

Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027

Dosarul de înscriere într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil;

copie de pe certificatul de naștere al copilului;

copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere (după caz).

Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului (dacă este cazul).

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic;

adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

După depunerea cererii și a dosarului de înscriere, acesta trebuie validat.

Ce copii pot fi înscriși în unitățile de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani , în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

(creșă) pot fi înscriși , în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri. În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani.

De unde pot primi părinții informații suplimentare:

canale de comunicare online ale inspectoratelor şcolare și ale unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar;

direct de la unitățile de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar;

prin intermediul liniei telverde (la nivelul inspectoratului școlar).

