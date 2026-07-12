Încep înscrierile la liceu 2026. Cum arată fișa de opțiuni, cum se completează și ce greșeli trebuie evitate

Absolvenții clasei a VIII-a intră, în perioada 13-20 iulie, în etapa decisivă a admiterii la liceu 2026, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise.

Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia județeană sau, după caz, pe cea a Municipiului București. Aceasta oferă un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și îi poate ajuta să își construiască o listă realistă de preferințe.

Când se completează fișele pentru admiterea la liceu 2026

În perioada 13-20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a trebuie să completeze fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijinul profesorilor diriginți.

Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise.

În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale (CES) pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea, urmată de repartizarea candidaților în învățământul special.

Recomandări înainte de completarea fișei

Ministerul Educației și Cercetării recomandă elevilor să pregătească din timp lista cu liceele și specializările pe care doresc să le aleagă, împreună cu codurile aferente fiecărei opțiuni.

Pentru o orientare cât mai bună, absolvenții pot consulta ultimele medii de admitere și își pot analiza poziția în ierarhia județeană sau, după caz, în cea a Municipiului București. Aceste informații au caracter orientativ și nu limitează în niciun fel numărul sau ordinea preferințelor.

După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult și continuând cu celelalte opțiuni.

Cum se completează fișa de înscriere la liceu

La completarea fișei, elevii trebuie să utilizeze codurile fiecărei specializări din Broșura de admitere a județului sau a Municipiului București. Acestea se înscriu pe orizontală, în căsuțele din partea de jos a formularului, respectând ordinea preferințelor.

Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Sistemul de repartizare computerizată analizează toate variantele înscrise și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile de admitere.

Introducerea unor coduri greșite sau completarea unui număr prea mic de opțiuni poate duce fie la nerepartizarea candidatului, fie la repartizarea la o specializare pe care acesta nu și-a dorit-o.

După introducerea datelor în aplicația informatică, elevii primesc fișa tipărită pentru verificare. Înainte de semnare, aceștia trebuie să se asigure că toate informațiile și codurile înscrise sunt corecte.

Fișa de înscriere pt liceu, pag 3 Deschide galeria foto

Ce trebuie să știe elevii care aleg un liceu din alt județ

Elevii care doresc să participe la admiterea într-un alt județ pot opta pentru unul singur. Fișa poate fi completată fie la școala de proveniență, fie la centrul special de admitere din județul în care solicită repartizarea.

În acest caz, trebuie utilizate codurile specializărilor din Broșura de admitere a județului respectiv. După repartizarea computerizată, candidații declarați admiși vor depune dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați.

Ce urmează după repartizarea computerizată

În perioada 23-28 iulie 2026, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați.

După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși, pentru a afla programul și documentele necesare înscrierii.

Cum sunt soluționate cazurile speciale

În perioada 29-31 iulie 2026, comisiile județene de admitere și, după caz, Comisia de admitere a Municipiului București analizează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Printre acestea se numără cazurile medicale deosebite, schimburile de elevi, repartizarea candidaților gemeni, redistribuirea pe locurile rămase libere sau solicitările de transfer la un liceu aflat mai aproape de domiciliu.

Pentru aprobarea acestor cereri, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de metodologia de admitere, inclusiv să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa pentru care solicită repartizarea și să existe locuri disponibile. Excepție fac situațiile care îi vizează pe candidații gemeni.

Inspectoratele școlare vor publica procedura de depunere a cererilor, calendarul și documentele necesare pentru această etapă.

Calendarul celei de-a doua etape a admiterii la liceu 2026

31 iulie 2026 - afișarea locurilor rămase libere după încheierea primei etape;

10-12 august 2026 - înscrierea candidaților pentru etapa a doua;

17-18 august 2026 - repartizarea candidaților de către comisiile județene de admitere sau, după caz, de Comisia de admitere a Municipiului București.

Ministerul Educației și Cercetării recomandă elevilor și părinților să urmărească permanent informațiile publicate de inspectoratele școlare și de liceele vizate pentru a respecta toate termenele și procedurile prevăzute în calendarul admiterii.

Editor : M.C.