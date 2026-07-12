Live TV

Încep înscrierile la liceu 2026. Cum arată fișa de opțiuni, cum se completează și ce greșeli trebuie evitate

Data publicării:
Încep înscrierile la liceu 2026. Foto Getty Images
Încep înscrierile la liceu 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când se completează fișele pentru admiterea la liceu 2026 Cum se completează fișa de înscriere la liceu Ce urmează după repartizarea computerizată Calendarul celei de-a doua etape a admiterii la liceu 2026

Absolvenții clasei a VIII-a intră, în perioada 13-20 iulie, în etapa decisivă a admiterii la liceu 2026, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise.

Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia județeană sau, după caz, pe cea a Municipiului București. Aceasta oferă un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și îi poate ajuta să își construiască o listă realistă de preferințe.

Când se completează fișele pentru admiterea la liceu 2026

În perioada 13-20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a trebuie să completeze fișa de înscriere la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijinul profesorilor diriginți.

Pentru a evita greșelile care le-ar putea influența repartizarea computerizată, elevii și părinții sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra programului stabilit de fiecare unitate de învățământ pentru completarea și validarea documentelor, precum și să verifice cu atenție corectitudinea codurilor și a datelor înscrise.

În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale (CES) pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea, urmată de repartizarea candidaților în învățământul special.

Recomandări înainte de completarea fișei

Ministerul Educației și Cercetării recomandă elevilor să pregătească din timp lista cu liceele și specializările pe care doresc să le aleagă, împreună cu codurile aferente fiecărei opțiuni.

Pentru o orientare cât mai bună, absolvenții pot consulta ultimele medii de admitere și își pot analiza poziția în ierarhia județeană sau, după caz, în cea a Municipiului București. Aceste informații au caracter orientativ și nu limitează în niciun fel numărul sau ordinea preferințelor.

După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult și continuând cu celelalte opțiuni.

Cum se completează fișa de înscriere la liceu

La completarea fișei, elevii trebuie să utilizeze codurile fiecărei specializări din Broșura de admitere a județului sau a Municipiului București. Acestea se înscriu pe orizontală, în căsuțele din partea de jos a formularului, respectând ordinea preferințelor.

Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Sistemul de repartizare computerizată analizează toate variantele înscrise și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile de admitere.

Introducerea unor coduri greșite sau completarea unui număr prea mic de opțiuni poate duce fie la nerepartizarea candidatului, fie la repartizarea la o specializare pe care acesta nu și-a dorit-o.

După introducerea datelor în aplicația informatică, elevii primesc fișa tipărită pentru verificare. Înainte de semnare, aceștia trebuie să se asigure că toate informațiile și codurile înscrise sunt corecte.

Fișa de înscriere pt liceu, pag 3
Fișa de înscriere pt liceu, pag 3
Deschide galeria foto

Fișa de înscriere pt liceu, pag 3 | Poza 1 din 3
Fișa de înscriere pt liceu, pag 3
Fișa de înscriere pt liceu, pag 2 | Poza 2 din 3
Fișa de înscriere pt liceu, pag 2
Fișa de înscriere pentru liceu | Poza 3 din 3
Fișa de înscriere pentru liceu
,

Ce trebuie să știe elevii care aleg un liceu din alt județ

Elevii care doresc să participe la admiterea într-un alt județ pot opta pentru unul singur. Fișa poate fi completată fie la școala de proveniență, fie la centrul special de admitere din județul în care solicită repartizarea.

În acest caz, trebuie utilizate codurile specializărilor din Broșura de admitere a județului respectiv. După repartizarea computerizată, candidații declarați admiși vor depune dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați.

Ce urmează după repartizarea computerizată

În perioada 23-28 iulie 2026, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați.
După afișarea rezultatelor, este recomandat ca elevii și părinții să urmărească informațiile publicate de unitatea de învățământ unde au fost admiși, pentru a afla programul și documentele necesare înscrierii.

Cum sunt soluționate cazurile speciale

În perioada 29-31 iulie 2026, comisiile județene de admitere și, după caz, Comisia de admitere a Municipiului București analizează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Printre acestea se numără cazurile medicale deosebite, schimburile de elevi, repartizarea candidaților gemeni, redistribuirea pe locurile rămase libere sau solicitările de transfer la un liceu aflat mai aproape de domiciliu.

Pentru aprobarea acestor cereri, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de metodologia de admitere, inclusiv să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa pentru care solicită repartizarea și să existe locuri disponibile. Excepție fac situațiile care îi vizează pe candidații gemeni.

Inspectoratele școlare vor publica procedura de depunere a cererilor, calendarul și documentele necesare pentru această etapă.

Calendarul celei de-a doua etape a admiterii la liceu 2026

  • 31 iulie 2026 - afișarea locurilor rămase libere după încheierea primei etape;
  • 10-12 august 2026 - înscrierea candidaților pentru etapa a doua;
  • 17-18 august 2026 - repartizarea candidaților de către comisiile județene de admitere sau, după caz, de Comisia de admitere a Municipiului București.

Ministerul Educației și Cercetării recomandă elevilor și părinților să urmărească permanent informațiile publicate de inspectoratele școlare și de liceele vizate pentru a respecta toate termenele și procedurile prevăzute în calendarul admiterii.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vladimir Putin
2
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
3
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
sindromul havana infrarosu
4
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele...
daniel zamfir la o sedinta
5
Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada...
Adrian Rus-Sinner a murit, după un accident: toată competiția a fost anulată!
Digi Sport
Adrian Rus-Sinner a murit, după un accident: toată competiția a fost anulată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dronă ucraineană
Cum s-a adaptat Rusia la atacurile cu drone ale Ucrainei și ce...
Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinale
CM 2026. Argentina a învins Elveția cu 3-1 după prelungiri și s-a...
Historic old town of Salzburg and Hohensalzburg Fortress atop the Festungsberg hill in Salzburg, Austria on 11 July 2025
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în...
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat...
Ultimele știri
Temperatura din dormitor care te ajută să dormi mai bine pe caniculă. Sfaturile medicilor pentru un somn odihnitor
Studiu. Apa a modelat Pământul încă de acum 3,1 miliarde de ani, mai devreme decât se credea
Tehnica revoluționară care ar putea salva gheața arctică a trecut primul test. De ce cercetătorii sunt încă rezervați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Corset sculptural care a reprodus perfect formele corpului, păr lung până la mijloc și o atitudine de star...
Cancan
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și...
Fanatik.ro
De ce s-a dat, de fapt, cartonaș roșu în Argentina – Elveția. Arbitrul a fost chemat de urgență la VAR și a...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Dua Lipa i-a cucerit pe toți cu cele mai intime imagini dintr-o destinație de vacanță superbă. Vedeta s-a...
Adevărul
„Bacalaureatul este o tortură sufletească, o instituţie medievală“, spunea istoricul Nicolae Iorga. Amintiri...
Playtech
Ce venituri nu îți cresc pensia, chiar dacă ai plătit impozit pentru ele. Multi români nu cunosc legea
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU se mai ascund! Au apărut pe cea mai mare ”scenă”...
Pro FM
Ce avere a lăsat în urmă Bonnie Tyler, după 50 de ani de carieră. Artista și soțul ei n-au avut copii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
De ce Putin nu vrea să încheie războiul. Explicațiile unui mare finanțist: „Dacă pierde puterea, va fi...
Newsweek
Expert: Cum ar putea crește rapid pensiile militare? Proiectul de lege e blocat în Parlament
Digi FM
Brad Pitt și iubita cu 29 de ani mai tânără, în tribune la CM 2026. Un cuplu celebru la Hollywood le-a stat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, în organism după ce îți faci un tatuaj. Descoperirea care i-a pus pe gânduri pe...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Russell Crowe și-a sărbătorit fiul de 20 de ani cu o poză în care își arată mușchii. Fanii au remarcat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...