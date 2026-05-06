Încep înscrierile la Titularizare 2026: Calendarul complet al concursului național. Când are loc proba scrisă

Înscrierile la concursul național de Titularizare 2026 încep pe 6 mai, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, deschizând procesul de angajare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar viitor. Candidații au la dispoziție aproape două săptămâni pentru depunerea dosarelor, urmând ca, în lunile următoare, să parcurgă etapele de evaluare care culminează cu proba scrisă programată în iulie.

Rezultatele obținute vor stabili atât ocuparea posturilor de titular, pe perioadă nedeterminată, cât și a celor de suplinire, în funcție de opțiunile exprimate.

Calendar Titularizare 2026

Perioada 6-18 mai 2026: Înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026;

Perioada 6-11 mai 2026: În situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online.

Notă: În perioada 6-18 mai 2026, respectiv în perioada 6-11 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online, pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.

Perioada 7-20 mai 2026: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada 12-15 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online.

Perioada 7-21 mai 2026:

Validarea fişelor de înscriere ale candidaţilor:

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de Organizare și desfășurare a concursului - neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs;

Termen 18 mai 2026: În situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online - afişarea pe pagina web a inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere ale candidaţilor;

Perioada 18-21 mai 2026: Transmiterea de către candidaţi, inclusiv de către absolvenții promoției 2026, la inspectoratul şcolar/centrul de înscriere la concurs, a declarațiilor privind veridicitatea datelor de înscriere sau a cererilor de corectare a datelor de înscriere, după caz, conform procedurilor stabilite la nivelul ISJ/ISMB.

Perioada 13-16 iulie 2026: Validarea înscrierii pentru:

absolvenții promoției 2026/absolvenții 2026 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;

candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2026-2027;

absolvenții cursurilor de abilitare curriculară pentru educația timpurie organizate de casele corpului didactic sau ale unor cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației și Cercetării cu terți, după data de 21 mai 2026;

absolvenții modulelor de pedagogie specifică organizate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale, Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena sau pedagogie curativă, după data de 21 mai 2026.

Termen 29 mai 2026 pentru:

Afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Afișarea listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

Afișarea listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă);

Comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educației și Cercetării;

În perioada 25 mai - 30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor de înscriere la concurs.

Perioada 8-30 iunie 2026: Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.

Termen 3 iulie 2026: Afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen 16 iulie 2026: Afişarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaţilor.

Termen 21 iulie 2026: Desfășurarea probei scrise

Termen 28 iulie 2026: Comunicarea rezultatelor iniţiale;

Perioada 28-29 iulie 2026: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

Perioada 29 iulie-3 august 2026: Soluţionarea contestațiilor.

În mod excepţional pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2026, până la ora 8.00 absolvenţii promoţiei 2026 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic).

Absolvenţii promoţiei 2026 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Termen 4 august 202: Comunicarea rezultatelor finale.

Perioada 5-6 august 2026 : Repartizarea candidaţilor;

Termen 7 august: Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Perioada 17-21 august 2026: Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 6-18 mai 2026, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 27-28 august 2026 şi pot susţine probe practice/orale, dacă este cazul, în data de 31 august 2026.

Termen 25 septembrie 2026: Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen 23 octombrie 2026: Înregistrarea datelor privind încadrarea personalului didactic de predare în anul şcolar 2026-2027 în sistemul informatic dedicat. (Sursa: Titularizare.edu)

Titularizarea: Examenul care stabilește statutul profesional al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Concursul național de Titularizare rămâne principalul mecanism prin care cadrele didactice pot accede la un post în învățământul preuniversitar. Organizat anual de Ministerul Educației, examenul stabilește atât accesul în sistem, cât și statutul profesional al profesorilor - fie titulari, cu contract pe durată nedeterminată, fie suplinitori, angajați pe perioadă determinată.

Spre deosebire de percepția frecventă, nu există două concursuri diferite pentru aceste statuturi. Este vorba despre același examen, diferența fiind făcută de rezultatul obținut și de tipul postului ales în etapa de repartizare. Pentru a obține titularizarea, candidații trebuie să atingă pragul minim de 7, atât la proba scrisă, cât și ca medie finală, acolo unde aceasta include și alte evaluări, precum inspecțiile la clasă. În plus, ocuparea unui post presupune ca acesta să fie declarat viabil, adică să ofere o perspectivă de continuitate în sistem.

Repartizarea se face în ședințe publice, în ordinea descrescătoare a mediilor, fiecare candidat având posibilitatea de a-și alege postul în funcție de punctaj și de opțiunile disponibile. Pentru cei care nu ating pragul de titularizare, dar obțin cel puțin nota 5, există varianta suplinirii - o formă de angajare temporară, pe posturi vacante sau rezervate.

Diferența dintre cele două statuturi este esențială pentru parcursul profesional. Titularii beneficiază de stabilitate și de un contract de muncă pe durată nedeterminată, fiind integrați în structura permanentă a unei unități de învățământ. În același timp, aceștia pot participa la etapele de mobilitate prevăzute de legislație, precum transferul sau detașarea. În schimb, suplinitorii ocupă posturi pe perioadă determinată, în funcție de disponibilitatea acestora de la un an la altul.

Editor : C.S.