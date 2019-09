Fosa septică din curtea școlii din localitatea ieșeană Buda, în care în luna aprilie a căzut și a murit un copil de 3 ani, este acum acoperită cu două capace și închisă cu două lacăte. O lumânare stinsă lăsată lângă capacul fosei mai amintește de tragedia care a șocat întreaga țară.

La şcoala din localitatea ieşeană Buda se fac ultimele pregătiri pentru începerea unui nou an şcolar. Pe aici trebuia să intre, în 9 septembrie, Dănuţ, pentru a merge oficial la grădiniţă, la grupa mică.

Doar că primăvara trecută, mama lui îl mai trimitea, împreună cu unul dintre fraţii săi, să stea şi el ore. Pe 15 aprilie, Dănuţ s-a dus la grădiniţă şi dintr-o dată a dispărut. A fost găsit de o femeie, în capătul curţii, în spatele toaletei, în fosa septică.

„Ce zi… îmi amintesc... Eram acasă, venisem dimineaţă şi mi-am făcut serviciul. După care am plecat acasă, la ora 10 jumate – 11, am văzut agitaţie în curtea şcolii, căutând copilul. Şi când am venit aici, am întrebat ce s-a întâmplat şi au spus că nu găseşte unul dintre copiii lui Silică Gheorghe şi am început căutările cu dumnealor, cu doamnele profesoare, cu copiii. Într-un final, îmi spune doamna să vin să mă uit aici. Când am venit să mă uit la fosă. în spate, era mutat, cum căzuse copilul”, îşi aminteşte cu greu femeia care l-a găsit.

Singurul lucru care aminteşte că acolo a murit un copil este o lumânare stinsă, lăsată lângă capacul fosei.

Dosarul morţii lui Dănuţ a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani. Într-un răspuns pentru Mediafax, prim-procurorul Ioan Sebastian Puha a declarat că se fac cercetări într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

„Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani a fost înregistrată cauza penală nr. 1553/P/2019 în care s-a dispus efectuarea de cercetări in rem (cu privire la faptă) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 din Codul Penal. Până în prezent urmărirea penală este efectuată in rem și nu in personam", a declarat Ioan Sebastian Puha, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani.

Între timp, mama lui Dănuț nu vrea să îşi mai amintească ce s-a întâmplat în ziua de 15 aprilie. Îşi duce viaţa mai departe şi îşi creşte copiii la câteva zeci de metri de şcoala unde băiatul ei de doar 3 ani şi-a găsit sfârşitul.

