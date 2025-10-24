Live TV

Începe vacanța de toamnă 2025: Elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când este programat al doilea modul de cursuri

Data publicării:
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Din articol
Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026 Structura completă a anului școlar 2025-2026

Elevii din învățământul preuniversitar se pregătesc să intre în vacanța de toamnă, prima pauză din anul școlar 2025-2026, care este programată în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025. Conform structurii oficiale aprobate de Ministerului Educației, anul educațional este organizat în cinci module de cursuri, alternate cu cinci perioade de vacanță.

Structura anului școlar 2025-2026 păstrează organizarea modulară introdusă în ultimii ani, menită să asigure un ritm echilibrat între perioadele de învățare și cele de repaus. Vacanța de toamnă reprezintă prima pauză de la cursuri din noul an educațional.

Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026

Odată cu trecerea la structura modulară a anului educațional, toți elevii, indiferent de ciclul de învățământ, beneficiază de o săptămână de vacanță după fiecare modul de cursuri. În anul școlar 2025-2026, prima vacanță este programată în perioada sâmbătă, 25 octombrie - duminică, 2 noiembrie 2025. Cursurile vor fi reluate luni, 3 noiembrie 2025, odată cu începutul celui de-al doilea modul de învățare.

Modulul al doilea de cursuri

Al doilea modul de învățare are o durată de aproximativ șapte săptămâni, fiind programat în perioada: luni, 3 noiembrie - vineri, 19 decembrie 2025. La finalul acestui interval, elevii vor intra în vacanța de iarnă, cea mai lungă perioadă de repaus din anul școlar.

Cea mai lungă vacanță din an: sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru elevi

Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026 va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii și cadrele didactice vor beneficia de 19 zile libere consecutive, întrucât 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt declarate zile libere legale.

Cursurile se vor relua joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea celui de-al treilea modul de învățare.

Vacanța mobilă/de schi

În intervalul 9 februarie - 1 martie 2026, fiecare inspectorat școlar județean și Inspectoratul Municipiului București pot stabili, la nivel local, săptămâna de vacanță mobilă. Aceasta este destinată în special activităților recreative sau de tip sportiv („vacanța de schi”), iar decizia privind perioada exactă a fost anunțată elevilor și părinților de către școli până la 1 octombrie 2025.

Structura completă a anului școlar 2025-2026

Perioade de cursuri

  • Modulul I: luni, 8 septembrie - vineri, 24 octombrie 2025;
  • Modulul II: luni, 3 noiembrie - vineri, 19 decembrie 2025;
  • Modulul III: joi, 8 ianuarie - vineri, 6 februarie 2026 (sau 13 februarie /20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor);
  • Modulul IV: luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • Modulul V: miercuri, 15 aprilie - vineri, 19 iunie 2026

Perioade de vacanță

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 -7 ianuarie 2026;
  • Vacanța mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, la decizia inspectoratelor;
  • Vacanța de primăvară (Paște): 4 - 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară: 20 iunie - 7 septembrie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Cele două programe educaționale se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte cinci zile lucrătoare consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Conform Ministerului Educației, este obligatoriu ca cele două programe „Școala altfel” și „Săptămâna verde” să fie organizate în module de cursuri diferite.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Răspuns dur al lui Bolojan la atacurile lui Grindeanu: „Să depună...
Ultimele știri
„Un sanctuar sacru”: Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi morți în războiul din Ucraina
Nicușor Dan a vorbit despre operațiunea de sabotaj dejucată de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor
Sprijin pentru Ucraina cu banii Moscovei. Liderii europeni au făcut un prim pas pentru utilizarea activelor rusești blocate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem?
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor
Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Ce activități sunt propuse pentru elevi în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. În ce perioadă se vor desfășura
Vacanța de schi 2026. Foto Getty Images
Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Palatul Victoria, verificat de radiații electromagnetice. Motivul pentru care Ilie Bolojan vrea să afle cât...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Pe ce loc e România în clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Bologna 1-2 și U Craiova – Noah 1-1...
Adevărul
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și...
Playtech
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Diane Lane își amintește de regretatul Robin Williams. „A ridicat ștacheta atât de sus”. Cei doi au jucat în...
Adevarul
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...