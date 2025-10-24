Începe vacanța de toamnă 2025: Elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când este programat al doilea modul de cursuri

Elevii din învățământul preuniversitar se pregătesc să intre în vacanța de toamnă, prima pauză din anul școlar 2025-2026, care este programată în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025. Conform structurii oficiale aprobate de Ministerului Educației, anul educațional este organizat în cinci module de cursuri, alternate cu cinci perioade de vacanță.

Structura anului școlar 2025-2026 păstrează organizarea modulară introdusă în ultimii ani, menită să asigure un ritm echilibrat între perioadele de învățare și cele de repaus. Vacanța de toamnă reprezintă prima pauză de la cursuri din noul an educațional.

Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026

Odată cu trecerea la structura modulară a anului educațional, toți elevii, indiferent de ciclul de învățământ, beneficiază de o săptămână de vacanță după fiecare modul de cursuri. În anul școlar 2025-2026, prima vacanță este programată în perioada sâmbătă, 25 octombrie - duminică, 2 noiembrie 2025. Cursurile vor fi reluate luni, 3 noiembrie 2025, odată cu începutul celui de-al doilea modul de învățare.

Modulul al doilea de cursuri

Al doilea modul de învățare are o durată de aproximativ șapte săptămâni, fiind programat în perioada: luni, 3 noiembrie - vineri, 19 decembrie 2025. La finalul acestui interval, elevii vor intra în vacanța de iarnă, cea mai lungă perioadă de repaus din anul școlar.

Cea mai lungă vacanță din an: sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru elevi

Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026 va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii și cadrele didactice vor beneficia de 19 zile libere consecutive, întrucât 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt declarate zile libere legale.

Cursurile se vor relua joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea celui de-al treilea modul de învățare.

Vacanța mobilă/de schi

În intervalul 9 februarie - 1 martie 2026, fiecare inspectorat școlar județean și Inspectoratul Municipiului București pot stabili, la nivel local, săptămâna de vacanță mobilă. Aceasta este destinată în special activităților recreative sau de tip sportiv („vacanța de schi”), iar decizia privind perioada exactă a fost anunțată elevilor și părinților de către școli până la 1 octombrie 2025.

Structura completă a anului școlar 2025-2026

Perioade de cursuri

Modulul I: luni, 8 septembrie - vineri, 24 octombrie 2025;

Modulul II: luni, 3 noiembrie - vineri, 19 decembrie 2025;

Modulul III: joi, 8 ianuarie - vineri, 6 februarie 2026 (sau 13 februarie /20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor);

Modulul IV: luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

Modulul V: miercuri, 15 aprilie - vineri, 19 iunie 2026

Perioade de vacanță

Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 -7 ianuarie 2026;

Vacanța mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, la decizia inspectoratelor;

Vacanța de primăvară (Paște): 4 - 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: 20 iunie - 7 septembrie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Cele două programe educaționale se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte cinci zile lucrătoare consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Conform Ministerului Educației, este obligatoriu ca cele două programe „Școala altfel” și „Săptămâna verde” să fie organizate în module de cursuri diferite.

