Începe vacanța de toamnă 2026: Când se întorc elevii la școală și ce zile libere vor mai avea până la Crăciun

Elevii sunt în vacanța de toamnă începând de sâmbătă, 24 octombrie, și au nouă zile libere, cu tot cu weekenduri. Cursurile se vor relua pe 2 noiembrie, când începe al doilea modul, programat până pe 22 decembrie. Înaintea pauzei de iarnă, aceștia vor beneficia și de o minivacanță de patru zile consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie, cu prilejul sărbătorilor legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională.

Calendarul este stabilit prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 16 februarie.

Cât durează vacanța de toamnă 2026

După șapte săptămâni de cursuri, elevii intră în prima vacanță a anului școlar, programată între sâmbătă, 24 octombrie, și duminică, 1 noiembrie, inclusiv. Cele nouă zile de pauză, care includ și weekendurile, sunt stabilite la aceleași date în întreaga țară.

În schimb, pentru vacanța din februarie, inspectoratele școlare aleg câte o săptămână din intervalul prevăzut de Ministerul Educației și Cercetării.

Când se reiau cursurile și cât durează al doilea modul

Elevii vor reveni la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar 2026-2027. Acesta se întinde pe șapte săptămâni și două zile, până marți, 22 decembrie, inclusiv, când este ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă.

În acest interval, programul școlar va fi întrerupt de sărbătorile legale din 30 noiembrie și 1 decembrie, zile în care nu se organizează ore, potrivit ordinului Ministerului Educației și Cercetării.

Patru zile libere consecutive la sfârșitul lui noiembrie

Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și Ziua Națională, pe 1 decembrie, sunt zile nelucrătoare potrivit Codului muncii. În 2026, acestea vor fi luni și marți. Împreună cu weekendul precedent, formează o pauză de patru zile consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie. Elevii vor reveni la ore miercuri, 2 decembrie.

Când începe vacanța de iarnă

Următoarea vacanță este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Aceasta durează 19 zile, iar modulul al treilea de cursuri va începe luni, 11 ianuarie.

Editor : C.S.