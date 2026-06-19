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Începe vacanța de vară 2026: Când revin elevii la cursuri. Lista schimbărilor care intră în vigoare din noul an școlar

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Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cât durează vacanța de vară 2026 Când începe anul școlar 2026-2027 Cum va fi organizat anul educațional 2026-2027 Cum se schimbă Bacalaureatul pentru elevii care intră la liceu în 2026 Ce se schimbă pentru elevii care termină clasa a VIII-a și aleg învățământul dual Unele licee vor testa planuri-cadru noi

Sâmbătă, 20 iunie, începe vacanța de vară 2026 pentru milioane de elevi din România. Revenirea la cursuri, programată pentru 7 septembrie, va marca și debutul unor schimbări importante în sistemul de educație: elevii care intră acum la liceu vor fi prima generație vizată de noul Bacalaureat din 2030, filiera tehnologică și învățământul dual vor avea un traseu reorganizat, iar zeci de licee vor testa programe-pilot care permit adaptarea orarului și a ofertei educaționale.

Autoritățile au aprobat forma finală a anului școlar 2026-2027, care păstrează organizarea pe module și perioade de vacanță intercalate.

Cât durează vacanța de vară 2026

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026. Există însă categorii care au intrat mai devreme în pauza de vară. Absolvenții clasei a VIII-a au terminat școala pe 12 iunie, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională, în timp ce liceenii din anii terminali au încheiat cursurile la începutul lunii iunie, înaintea probelor de competențe din cadrul examenului de bacalaureat.

Perioada de repaus se întinde până în prima săptămână a lunii septembrie, oferind elevilor aproape 11 săptămâni de vacanță.

Când începe anul școlar 2026-2027

Potrivit formei finale a structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Calendarul prevede 36 de săptămâni de activitate didactică pentru majoritatea claselor.

Pentru elevii din clasele terminale vor exista, și în noul an, calendare diferite. Astfel, clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, în timp ce elevii de clasa a VIII-a vor termina anul școlar pe 11 iunie 2027, pentru a putea susține examenele naționale.

Cum va fi organizat anul educațional 2026-2027

Ministerul Educației a decis menținerea actualului model bazat pe module de învățare și vacanțe distribuite pe parcursul anului. De asemenea, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” rămân în structura anului școlar și vor putea fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027. Potrivit ministerului, aceste activități urmăresc să completeze procesul educațional prin experiențe practice și contexte de învățare nonformală.

O altă componentă care se păstrează este vacanța mobilă din luna februarie. Inspectoratele școlare vor stabili perioada exactă pentru fiecare județ, aceasta urmând să fie programată între 15 februarie și 7 martie 2027, după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice.

Cum se schimbă Bacalaureatul pentru elevii care intră la liceu în 2026

Elevii care vor începe clasa a IX-a în septembrie 2026 vor fi prima generație care va studia după noile planuri-cadru pentru liceu și care va susține un examen de bacalaureat reorganizat în 2030. Ministerul Educației și Cercetării a lansat deja în consultare publică proiectul care stabilește structura probelor, în conformitate cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Mai multe probe de competențe

Una dintre modificările importante vizează evaluarea competențelor. Proiectul Ministerului Educației prevede testarea competențelor lingvistice și digitale într-o formulă extinsă, care include evaluarea la două limbi moderne, pe lângă competențele digitale.

Probe scrise diferențiate în funcție de profil

O altă schimbare majoră este introducerea unor probe scrise diferite în funcție de filiera și specializarea urmate de elevi. În locul actualei structuri, care este relativ uniformă pentru majoritatea candidaților, examenul va include discipline specifice fiecărui profil.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Schimbările nu afectează elevii care sunt deja înscriși la liceu. Actuala generație de liceeni va susține examenul de bacalaureat după regulile aflate în vigoare în prezent. Noul model va fi aplicat exclusiv elevilor care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 și care vor susține examenul în vara anului 2030.

Ce se schimbă pentru elevii care termină clasa a VIII-a și aleg învățământul dual

Elevii care finalizează clasa a VIII-a în 2026 și optează pentru filiera tehnologică vor intra într-un sistem reorganizat. Începând cu anul școlar 2026-2027, admiterea se va face direct la liceul tehnologic, inclusiv în varianta duală, înlocuind vechiul model al școlii profesionale de trei ani. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu până la finalizarea clasei a XII-a. După primii trei ani de studiu, aceștia pot obține o calificare profesională de nivel 3, iar la finalul liceului pot dobândi o calificare de nivel 4 și pot susține examenul de bacalaureat.

În învățământul dual, pregătirea practică va continua să se desfășoare în companiile partenere, sub îndrumarea unui tutore de practică. După absolvire, tinerii pot alege fie să intre pe piața muncii, fie să își continue studiile, inclusiv în programe universitare organizate în sistem dual.

Unele licee vor testa planuri-cadru noi

În anul școlar 2026-2027, zeci de licee din țară vor implementa planuri-cadru alternative în cadrul unui program-pilot aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Acestea vor avea mai multă flexibilitate în organizarea programului școlar și vor putea introduce discipline adaptate intereselor elevilor și nevoilor comunității, precum antreprenoriat digital, inteligență artificială, robotică sau comunicare în era digitală. Deocamdată, măsura nu se aplică la nivel național, ci doar în unitățile de învățământ incluse în programul-pilot.

Editor : C.S.

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