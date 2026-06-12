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Începe vacanța de vară 2026: Categoriile de elevi care termină școala din 13 iunie

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Începe vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Începe vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
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Când începe vacanța de vară 2026 Când revin elevii la cursuri după vacanța de vară

Elevii din România se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de începutul vacanței de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional. Primii care termină cursurile sunt absolvenții clasei a VIII-a, care intră în vacanță vineri, 12 iunie, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională. Pentru majoritatea copiilor, activitatea la clasă se va încheia o săptămână mai târziu, pe 19 iunie, urmând ca zilele libere să înceapă din 20 iunie. Perioada estivală se va încheia la începutul lunii septembrie, odată cu debutul anului școlar 2026-2027.

Structura anului școlar rămâne organizată pe module de studiu și intervale de pauză distribuite pe parcursul anului, însă vacanța de vară continuă să fie perioada cea mai așteptată de elevi, marcând trecerea dintre două etape de învățământ.

Când începe vacanța de vară 2026

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, pentru cei mai mulți dintre elevi ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 iunie. Din 20 iunie începe vacanța de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional, care se va încheia duminică, 6 septembrie 2026.

Pe parcursul acestei perioade, copiii și adolescenții din învățământul primar, gimnazial și liceal, cu excepția claselor terminale, se vor afla în pauza de la finalul anului de studiu. Intervalul se întinde pe aproximativ două luni și jumătate, adică aproape 11 săptămâni, și oferă timp pentru odihnă, activități recreative și pregătirea pentru începutul anului școlar 2026-2027.

Anul școlar se încheie mai devreme pentru elevii din anii terminali

Potrivit calendarului școlar în vigoare, elevii din anii terminali încheie cursurile mai devreme decât restul colegilor, pentru a beneficia de timpul necesar pregătirii și susținerii examenelor naționale.

Astfel, absolvenții claselor a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a, seral și cu frecvență redusă, au încheiat anul școlar pe 4 iunie 2026. În contextul în care ziua de 5 iunie a fost declarată liberă în sistemul de educație, cu ocazia Zilei Învățătorului, aceștia au intrat oficial în vacanță începând de sâmbătă, 6 iunie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile vineri, 12 iunie 2026, urmând să intre în vacanță de sâmbătă, 13 iunie 2026, etapă în care se pregătesc pentru susținerea Evaluării Naționale.

De asemenea, elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional își desfășoară activitatea didactică pe un calendar extins, cursurile acestora urmând să se încheie vineri, 26 iunie 2026, ceea ce însumează apeoximativ 37 de săptămâni de studiu, conform structurii aprobate.

Când revin elevii la cursuri după vacanța de vară

Odată cu încheierea vacanței de vară, elevii din România vor reveni la cursuri luni, 7 septembrie 2026, dată la care debutează oficial anul școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, noul an de învățământ va avea, pentru majoritatea elevilor, o durată de 36 de săptămâni, organizate în module de studiu separate de perioade de pauză.

Cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027, marcând finalul unui nou an școlar desfășurat conform structurii educaționale aflate în vigoare.

Editor : M.C.

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