Cu doar două săptămâni înainte de începerea anului școlar, profesorii protestează pentru a treia săptămână consecutiv în fața Ministerului Educației. Cadrele didactice contestă creșterea normei de predare, reducerea plății pentru orele suplimentare și comasarea a peste 850 de școli. Nemulțumiri vin și din partea părinților, care amenință cu boicotul festivităților de deschidere, dar și din partea elevilor și studenților, revoltați de tăierea burselor.

Cadrele didactice acuză că modificările impuse de Ministerul Educației afectează direct calitatea actului de predare. Norma didactică a crescut cu două ore, iar numărul de elevi din clase este mai mare. În același timp, sumele pentru plata orelor suplimentare au fost reduse.

Profesorii atrag atenția că aceste schimbări duc la supraîncărcarea cadrelor didactice și la scăderea veniturilor, ceea ce alimentează nemulțumirea în rândul personalului din școli.

Citește și: Haosul din Educație, în prag de an școlar. Profesorii rămași fără ore se chinuie să-și completeze normele: „Am venit val-vârtej”

Un alt punct sensibil este comasarea unităților de învățământ. Peste 850 de școli au fost afectate de această măsură, clasele fiind mutate în alte instituții.

Nemulțumirea nu vine doar din partea profesorilor. Părinții au lansat un manifest pe rețelele de socializare și pe grupurile de discuții, prin care anunță că vor boicota festivitățile de deschidere a școlii dacă la evenimente vor participa politicieni.

La rândul lor, elevii și studenții transmit că sunt gata să protesteze împotriva reducerii burselor, pe care o consideră o măsură nedreaptă și cu impact direct asupra șanselor lor de a continua studiile.

Ministerul Educației susține că măsurile luate sunt „necesare și raționale” și că urmăresc eficientizarea sistemului. Oficialii afirmă că deciziile au fost asumate ca parte a unui plan mai amplu de reorganizare a învățământului.

Cu toate acestea, nemulțumirile din sistem se adâncesc, iar începutul anului școlar rămâne sub semnul incertitudinii.

Editor : Ș.A.