Profesorii și funcționarii din instituțiile publice, care au doctorat, vor fi printre cei mai afectați de noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern. Indemnizația pentru titlul științific de doctor urmează să fie redusă la jumătate, pe fondul tăierilor bugetare din Educație și al limitării cheltuielilor de personal în sectorul public, ceea ce înseamnă o diminuare de la aproximativ 580 de lei net la circa 293 de lei net. „Acceptăm să fie strânsă cureaua, dar nu oricât și nu oricum. (...) Am aflat despre această măsură neînțeleaptă. Vom rămâne în coada Europei la numărul de absolvenți cu titluri de doctor”, a declarat, pentru Digi24, Anton Hadăr, președintele Federației Alma Mater.

Reducere semnificativă

Guvernul pregătește o reducere substanțială a indemnizației acordate personalului bugetar care deține titlul științific de doctor. Potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind măsurile din administrație, pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării, indemnizația de doctorat va fi plafonată la 500 de lei brut lunar în anul 2026. În prezent, indemnizația pentru titlul de doctor poate ajunge până la 950 de lei brut lunar.

În termeni reali, reducerea este semnificativă. Dacă în prezent suma înseamnă aproximativ 580 de lei net, noul plafon de 500 de lei brut s-ar traduce prin circa 293 de lei net. Diferența netă este de 260–270 de lei lunar, ceea ce echivalează cu o scădere de aproape 47% față de nivelul actual.

Cine va fi afectat

Potrivit proiectului, indemnizația va fi acordată doar cu respectarea unor condiții stricte. Beneficiarii trebuie să își desfășoare activitatea în domeniul pentru care au obținut titlul de doctor și să aibă prevăzute în fișa postului atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea profesională este valorificată suplimentar.

Aceste condiții au fost introduse la finalul anului 2024, prin OUG nr. 156/2024, cunoscută drept „ordonanța trenuleț”, adoptată de Guvernul Ciolacu.

Documentul aflat acum în consultare publică precizează că indemnizația pentru titlul de doctor nu va fi inclusă în calculul plafonului sporurilor, compensațiilor, primelor și altor drepturi salariale.

Măsura îi afectează pe toți angajații din sectorul public care dețin titlul de doctor, inclusiv cadre didactice, personal universitar, cercetători și funcționari publici. În mediul universitar, reducerea este privită ca un semnal negativ, în condițiile în care indemnizația de doctorat reprezenta una dintre puținele forme de recunoaștere financiară a performanței academice.

Acceptăm să strângem cureaua, dar nu oricât

Anton Hadăr, președintele Federației Alma Mater, a declarat, întrebat dacă doctoranzii ar fi pregătiți să strângă cureaua: „Acceptăm să fie strânsă, dar nu oricât și nu oricum. Evident că am aflat despre această măsură neînțeleaptă. I-am transmis azi de dimineață, la Palatul Cotroceni, și domnului președinte care dacă are acest spor, sincer să fiu, nu știu, dar ar trebui să-l aibă pentru că are un doctorat, va primi bani mai puțini începând de luna viitoare, cu 263 lei pe lună”.

„Este un spor care merge din plafonare în plafonare - a ajuns să fie a a patra parte din suma care scrie în lege și care va produce, prin tăierea sa, efecte negative reale, vizibile”, s-a plâns Hadăr.

Reprezentanții mediului academic avertizează că diminuarea acestui venit suplimentar riscă să afecteze motivația profesională, atragerea tinerilor către cariera universitară și stabilitatea personalului calificat, într-un context deja marcat de subfinanțare și constrângeri bugetare.

„Practic, eu văd un interes scăzut al tinerilor din România pentru doctorat - nu că toți veneau pentru acest spor de doctorate, astăzi numit indemnizație pentru titlul științific de doctor, ci pentru că pur și simplu constată că doctoratul este analizat de către cei care ne conduc ca ceva secundar. Nu se recunoaște munca suplimentară, pregătirea suplimentară. Eu înțeleg să nu se dea celor care n-au ce de ce să primească - și acest lucru l-am scris cu mâna mea și cu doamna Lia Olguța-Vasilescu în lege în 2017, dar uite că acum vor să reducă. De aceea nici nu mă așteptam la această veste proastă, dar nici nu mă așteptam să intervină să ne apere ministrul nostru, care nu e altcineva decât cel care l-a tăiat, care a acceptat tăierea. Știți bine că vorbesc de domnul Bolojan”, a precizat Anton Hadăr.

„Vom rămâne în coada Europei la numărul de absolvenți cu titluri de doctor serioase. Să nu ne gândim la acele mici abateri care au fost de-a lungul vremurilor...”, a adăugat președintele Federației Alma Mater.

Proiectul de Ordonanță de urgență se află în prezent în transparență publică, urmând ca forma finală să fie stabilită după încheierea procedurii de consultare.

