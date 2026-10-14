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Înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028. Când propune Ministerul Educației să înceapă depunerea cererilor

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Înscrierea în clasa pregătitoare 2027. Foto Getty Images
Înscrierea în clasa pregătitoare 2027. Foto Getty Images
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Din articol
Cine trebuie înscris în clasa pregătitoare în 2027 Calendarul propus pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Potrivit documentului, părinții ar urma să completeze și să depună cererile între 31 martie și 23 aprilie 2027, iar rezultatele primei etape să fie afișate pe 21 mai.

Documentele au fost publicate pe 14 octombrie 2026. Calendarul nu este încă aprobat, iar datele propuse pot fi modificate în urma consultării publice.

Cine trebuie înscris în clasa pregătitoare în 2027

Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și împlinesc șase ani până la 31 august 2027 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare. Metodologia permite și înscrierea celor care nu au frecventat grădinița din motive întemeiate, precum boala, lipsa infrastructurii la nivel local sau domiciliul temporar în străinătate.

În cazuri justificate, începerea învățământului primar poate fi amânată cu maximum un an, la cererea scrisă a părinților sau a reprezentantului legal.

În ce condiții pot fi înscriși copiii care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie

Copiii care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, pe baza unei recomandări.

Pentru cei care au frecventat grădinița, documentul este eliberat de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar, la solicitarea scrisă a părinților. Cei care nu au urmat grădinița sau au revenit din străinătate sunt evaluați de centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE), respectiv de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), în vederea eliberării recomandării.

Părinții care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie, precum și cei ai căror copii nu au nivelul de dezvoltare corespunzător vor fi consiliați în vederea înscrierii acestora la grădiniță, în grupa mare.

Calendarul propus pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028

  • 15 martie 2027 - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, cu numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ.
  • 17 martie 2027 - Publicarea criteriilor specifice de departajare, a documentelor care dovedesc îndeplinirea acestora și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.
  • 17-31 martie 2027 - Obținerea recomandărilor pentru copiii care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 inclusiv. Pentru cei care au frecventat grădinița, recomandările sunt eliberate de unitățile cu nivel preșcolar. Copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt evaluați de CJRAE/CMBRAE. Recomandarea poate viza înscrierea în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
  • 31 martie-23 aprilie 2027 - Completarea, depunerea sau transmiterea cererilor-tip și validarea fișelor de înscriere.
  • 5-11 mai 2027 - Procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școlile de circumscripție.
  • 12-19 mai 2027 - Procesarea cererilor pentru alte școli decât cele de circumscripție, pe locurile rămase libere, cu aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.
  • 20 mai 2027 - Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor care nu au fost admiși la altă unitate din lipsă de locuri, dacă părinții au exprimat această opțiune.
  • 21 mai 2027 - Afișarea listelor copiilor înmatriculați după prima etapă și a numărului de locuri rămase libere.
  • 25-31 mai 2027 - Depunerea sau transmiterea cererilor pentru etapa a doua, destinată copiilor care nu au fost înscriși în etapa anterioară ori nu au participat la aceasta.
  • 2-9 iunie 2027 - Validarea cererilor depuse în etapa a doua.
  • 10-16 iunie 2027 - Procesarea cererilor din etapa a doua, potrivit procedurii inspectoratului școlar și criteriilor de departajare, în limita locurilor disponibile.
  • 17 iunie 2027 - Afișarea listelor finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare.
  • 1-2 septembrie 2027 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratele școlare a cererilor pentru copiii încă neînscriși, precum și rezolvarea altor situații privind înscrierea în învățământul primar.

Calendarul este prevăzut în anexa proiectului de ordin publicat în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Datele propuse pot fi modificate înaintea aprobării

Editor : C.S.

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