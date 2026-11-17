Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul calendarului de înscriere la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2027-2028. Reînscrierile sunt propuse pentru perioada 17-21 mai, iar depunerea dosarelor în prima etapă ar urma să înceapă pe 24 mai. Termenele nu sunt încă definitive și pot fi modificate înaintea aprobării ordinului.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise în termen de 10 zile calendaristice prevăzute în anunțul publicat pe 17 noiembrie 2026. Forma finală va fi stabilită după analizarea observațiilor și consultarea Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

Ce copii pot fi înscriși la creșă și grădiniță

În grupele de nivel antepreșcolar, organizate la creșă, pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani.

Pentru nivelul preșcolar, corespunzător grădiniței, intervalul este de la 3 la 6 ani. Admiterea se face în limita locurilor disponibile după reînscrierea celor care frecventează deja unitatea.

Grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, iar cuprinderea copiilor de 4 și 5 ani are prioritate. Această regulă privește accesul la educație și nu garantează obținerea unui loc la prima instituție aleasă de familie.

Reînscrierile, propuse între 17 și 21 mai 2027

Prima etapă îi privește pe copiii care merg deja la creșă sau grădiniță și pentru care părinții solicită continuarea în aceeași unitate în anul următor. Menținerea locului se solicită în scris, în perioada rezervată reînscrierilor.

În instituțiile care au ambele niveluri, cei de 3 ani care finalizează grupa mare de creșă pot trece, la solicitarea familiei, în grupa mică de grădiniță. Continuitatea este posibilă în limita capacității disponibile pentru această categorie de vârstă. Dacă solicitările depășesc oferta, proiectul Ministerului Educației prevede aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.

Rezultatele și numărul locurilor rămase libere ar urma să fie afișate pe 21 mai 2027. Acestea vor putea fi ocupate ulterior de copiii pentru care se depun dosare de înscriere.

Când se depun cererile în prima etapă

Prima etapă de înscrieri este programată între 24 mai și 18 iunie 2027, însă perioada de depunere a cererilor este mai scurtă: 24-28 mai. Restul intervalului este rezervat analizării dosarelor, în ordinea preferințelor exprimate de părinți.

Pentru prima opțiune, procesarea este prevăzută între 2 și 8 iunie. Urmează evaluarea pentru a doua preferință, în perioada 9–14 iunie, apoi pentru a treia, între 15 și 18 iunie. Rezultatele acestei etape și situația locurilor neocupate ar urma să fie publicate pe 18 iunie 2027.

Cum funcționează cele trei opțiuni

Părinții pot trece în cererea-tip trei unități de învățământ, în ordinea preferințelor. Documentul se depune la instituția aleasă ca primă opțiune, împreună cu actele justificative.

Dosarul este analizat la început pentru prima alegere. Dacă solicitarea este respinsă, acesta intră în evaluare la a doua unitate, apoi, dacă este necesar, la a treia. Preferințele nu reprezintă trei locuri rezervate, ci variante succesive pentru repartizare.

Atunci când cererile depășesc numărul locurilor libere, comisia aplică regulile de departajare. Depunerea dosarului mai devreme în intervalul stabilit nu oferă prioritate la admitere; numărul de înregistrare nu este un criteriu de selecție.

A doua etapă: dosare noi între 28 iunie și 2 iulie

Pentru locurile rămase disponibile după prima repartizare, proiectul stabilește o nouă etapă între 28 iunie și 16 iulie 2027. Cererile ar urma să fie colectate în perioada 28 iunie-2 iulie, cu trei opțiuni exprimate în noile formulare.

Analiza primei preferințe este propusă pentru 5-7 iulie, a celei de-a doua pentru 8-12 iulie, iar a ultimei pentru 13-15 iulie. Afișarea rezultatelor și a locurilor neocupate este prevăzută pentru 16 iulie 2027.

Ce se întâmplă cu cei rămași fără loc

Între 16 și 31 august 2027 ar urma să se desfășoare etapa de ajustări, gestionată de inspectoratele școlare. Aceasta se adresează copiilor care nu au fost înscriși în rundele anterioare, din lipsă de locuri sau din alte motive, precum și celor care nu au participat la primele două etape.

Dosarele se depun la inspectorat, iar repartizarea se face pe baza unei proceduri specifice, în limita disponibilităților.

Au prioritate cei de 4 și 5 ani rămași nerepartizați. Proiectul permite participarea și copiilor care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare, dar nu au fost admiși în urma avizului negativ al centrului județean de resurse și asistență educațională sau al celui din București.

Tot în această etapă sunt prevăzute solicitările pentru copiii de peste 2 ani ai căror părinți doresc înscrierea în grupa mică de grădiniță.

Rezultatele ajustărilor ar urma să fie afișate pe 31 august.

Data de 3 septembrie 2027 este rezervată introducerii tuturor copiilor înscriși în sistemul informatic al învățământului și repartizării lor pe grupe, fiind un termen administrativ pentru unități.

În ce situații sunt posibile înscrieri în timpul anului

Proiectul prevede o excepție pentru creșele și grădinițele construite prin proiecte sau programe care sunt date în folosință pe parcursul anului școlar. În aceste cazuri, copiii pot fi înscriși și după încheierea etapelor din calendar. Dacă solicitările sunt mai numeroase decât locurile disponibile, se aplică aceleași criterii generale și specifice de departajare.

Ce sunt serviciile de educație timpurie complementare

Calendarul propus include și serviciile de educație timpurie complementare, precum grădinițele comunitare și ludotecile sau grupurile de joacă. Aceste structuri sunt organizate pentru a extinde accesul la educație în localități unde creșele și grădinițele sunt insuficiente ori greu accesibile.

Pentru aceste servicii există criterii proprii de departajare. Printre situațiile luate în considerare se află apropierea domiciliului de unitate și dovada că o solicitare anterioară de înscriere la creșă sau grădiniță a fost respinsă din lipsă de locuri. Condițiile diferă în funcție de tipul serviciului.

Editor : C.S.