Înscrieri la facultate 2026: Calendarul admiterii la universitățile din București și din țară. Când începe depunerea dosarelor

Procesul de admitere la studiile universitare de licență din 2026 este deja în desfășurare în unele centre universitare, unde etapele de preînscriere au fost deschise încă din primăvară sau au fost organizate sesiuni anticipate de selecție. Pentru cei mai mulți absolvenți de liceu, depunerea dosarelor va avea loc în luna iulie, însă calendarul diferă de la o instituție de învățământ superior la alta, în funcție de facultatea aleasă, specializare și modalitatea de selecție a candidaților.

Calendarul admiterii diferă de la o universitate la alta, iar în multe cazuri și între facultățile aceleiași instituții. Din acest motiv, candidații trebuie să consulte informațiile publicate de facultatea la care doresc să se înscrie, pentru a respecta toate etapele și termenele stabilite pentru admiterea din 2026.

Când încep înscrierile la facultățile din România în 2026

Înscrieri la facultățile Universității din București

La Universitatea din București, calendarul nu este identic pentru toate facultățile. De exemplu, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a fost anunțată preînscrierea în perioada 6-17 iulie 2026. Preînscrierea reprezintă completarea datelor personale într-un formular electronic, înainte de a veni la facultate. Acest pas este obligatoriu și eficientizează procesul de înscriere.

Pentru a evita aglomerația, facultatea pune la dispoziția candidaților un sistem de programări, iar persoanele care se prezintă fără o programare vor fi preluate după cei înscriși în prealabil. Programul de depunere a dosarelor este de luni până vineri, între orele 10:00 și 15:00, respectiv sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 13:00. Totodată, absolvenții care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2026, în sistemul românesc de învățământ, nu sunt obligați să prezinte diploma sau adeverința de Bacalaureat în momentul înscrierii.

În perioada 10-17 iulie 2026, Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București organizează admiterea la programul de licență Marketing, pentru care sunt acordate 150 de locuri. Admiterea la programul de licență se va face prin înscrierea online pe platforma facultății. Rezultatele inițiale vor fi publicate pe 21 iulie 2026, pe site-ul instituției.

Candidații declarați admiși vor trebui să își confirme locul prin depunerea documentelor în format fizic la secretariatul facultății, în intervalul 21-25 iulie 2026. Rezultatele finale ale sesiunii de admitere din iulie vor fi afișate pe 27 iulie 2026.

La Facultatea de Drept a Universității din București, concursul de admitere la studiile universitare de licență este programat pentru 22 iulie 2026. Candidații vor susține examenul potrivit tematicii și bibliografiei publicate de instituție, care cuprind disciplinele limba română, economie și gândire critică. Toate informațiile privind organizarea concursului, regulamentul, programa și condițiile de înscriere sunt disponibile pe pagina oficială a facultății.

La Facultatea de Istorie a Universității din București, înscrierile online pentru admiterea la studii de licență sunt programate în perioada 1-22 iulie 2026. Totodată, în intervalul 18-22 iulie, candidații pot merge la sediul facultății pentru înscrierea fizică, unde beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea platformei de admitere. Programul este de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, respectiv sâmbătă și duminică, între orele 9:00 și 12:00.

Candidații trebuie să consulte calendarul fiecărei facultăți, pentru că termenele pot varia.

Înscrieri la Politehnică

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, admiterea la studii de licență este organizată în mai multe etape. În cadrul sesiunii de admitere anticipată, fiecare candidat se poate înscrie la o singură facultate, considerată facultatea de bază, și achită o singură taxă de înscriere. Opțiunile de repartizare sunt stabilite potrivit regulamentului de admitere și etapelor prevăzute de universitate.

Candidații declarați preadmiși trebuie să participe ulterior la etapa de validare și confirmare a locului, desfășurată în perioada 15-17 iulie, între orele 08:00 și 16:00, la sediul facultății unde au fost repartizați. În această etapă sunt depuse documentele în original, este confirmat locul.

Pentru a deveni student, candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat preadmis și să prezinte un dosar complet, toate documentele depuse fiind verificate pentru a corespunde informațiilor declarate la înscriere.

Înscrierile la ASE

La Academia de Studii Economice din București, înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licență se desfășoară exclusiv online, în perioada 9-16 iulie 2026. Pentru anul universitar 2026-2027, instituția pune la dispoziția candidaților 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat. Oferta educațională cuprinde 35 de programe de licență, inclusiv 11 programe cu predare în limba engleză, franceză și germană, organizate atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la distanță și cu frecvență redusă.

Pentru majoritatea programelor de studii, admiterea se realizează pe baza dosarului de concurs, după modelul aplicat și în ultimii ani. În funcție de specializarea aleasă, candidații pot susține și un test de competență lingvistică, iar pentru unele facultăți, precum Cibernetică, Statistică și Informatică Economică sau Drept, sunt prevăzute probe suplimentare de admitere, potrivit regulamentului universității.

Înscrieri la UMF „Carol Davila” din București

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, înscrierile pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență, sesiunea iulie 2026, se desfășoară în perioada 6-16 iulie 2026, prin intermediul platformei online puse la dispoziția candidaților. După încheierea înscrierilor, vineri, 17 iulie, între orele 09:00 și 14:00, universitatea va realiza exclusiv validarea finală a dosarelor depuse online care nu au fost încă validate.

Înscrieri la Universitatea din Craiova

La Universitatea din Craiova, calendarul oficial pentru licență, sesiunea iulie 2026, prevede înscrierea candidaților în perioada 1 aprilie - 21 iulie 2026. Probele de concurs sunt programate între 23 și 24 iulie, rezultatele parțiale apar pe 26 iulie, iar listele finale sunt afișate pe 1 august 2026.

Înscrieri la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, sesiunea principală de admitere la studii universitare de licență se desfășoară în perioada 13-30 iulie 2026, iar sesiunea de toamnă este programată între 7 și 16 septembrie 2026. Calendarul diferă însă de la o facultate la alta, fiecare structură academică având propriile etape și termene de înscriere.

De exemplu, la Facultatea de Matematică și Informatică, universitatea organizează o etapă de preadmitere începând cu 15 iunie 2026. Pentru sesiunea din iulie, înscrierile online sunt programate în perioada 13-16 iulie, iar examenul de admitere va avea loc pe 17 iulie. Rezultatele testului vor fi afișate pe 18 iulie, urmând ca rezultatele finale ale admiterii să fie publicate pe 27 iulie 2026, după încheierea etapelor de confirmare a locurilor.

Înscrieri la Universitatea de Vest, Timișoara

La Universitatea de Vest din Timișoara, admiterea la studiile universitare de licență în 2026 este organizată în două sesiuni. Prima se desfășoară în perioada mai–iulie, toate etapele procesului de admitere, inclusiv afișarea listelor finale cu candidații înmatriculați, urmând să fie încheiate până la 27 iulie 2026. Cea de-a doua sesiune este programată în intervalul august-septembrie, iar întregul proces se finalizează până la 16 septembrie 2026.

Universitatea precizează că fiecare facultate își stabilește propriul calendar de admitere, în conformitate cu regulamentul propriu. Astfel, perioadele de înscriere, probele de concurs, afișarea rezultatelor și etapele de confirmare a locurilor pot diferi în funcție de programul de studii ales.

Înscrieri la Universitatea din Oradea

La Universitatea din Oradea, calendarul admiterii la studiile universitare de licență este stabilit de fiecare facultate în parte, astfel că perioadele de înscriere diferă în funcție de programul ales. Potrivit Ghidului oficial al admiterii 2026, Facultatea de Arte organizează înscrierile în intervalul 13-18 iulie, în timp ce la Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură acestea au loc între 1 și 22 iulie pentru specializările din domeniul Construcții și între 1 și 24 iulie pentru Arhitectură.

În același timp, alte facultăți au stabilit calendare diferite. De exemplu, la Facultatea de Geografie, Turism și Sport înscrierile sunt programate în perioada 7–23 iulie, iar la Facultatea de Informatică și Științe, între 13 și 24 iulie 2026. Din acest motiv, Universitatea din Oradea recomandă candidaților să consulte calendarul publicat de facultatea la care doresc să se înscrie, deoarece termenele de depunere a dosarelor, probele de concurs și etapele de confirmare a locurilor diferă de la un program de studii la altul.

Înscrieri la universitățile din Iași: UAIC, TUIASI și UMF

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, procesul de admitere începe cu etapa de preînscriere online, disponibilă din 30 martie 2026 pe platforma dedicată universității. Pentru sesiunea de vară, înscrierile la studiile universitare de licență se desfășoară în perioada 13-18 iulie 2026, până la ora 13:00, iar dosarele pot fi depuse atât online, cât și fizic, în funcție de opțiunea fiecărui candidat.

În intervalul 19-31 iulie 2026 au loc selecția candidaților, afișarea rezultatelor și etapele de confirmare a locurilor, după calendarul stabilit de fiecare facultate.

Înscrieri la Universitatea Transilvania din Brașov

La Universitatea Transilvania din Brașov, calendarul admiterii la studiile universitare de licență diferă în funcție de facultate și de modalitatea de selecție a candidaților. Pentru programele care prevăd probe de concurs, înscrierile online se încheie pe 19 iulie 2026, la ora 13:00, în timp ce pentru facultățile unde admiterea se realizează pe baza dosarului, termenul-limită este 21 iulie 2026, ora 13:00.

După încheierea înscrierilor, fiecare facultate organizează propriul calendar pentru validarea dosarelor, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor.

Editor : C.S.