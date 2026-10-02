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Video Învățământ de stat cu bani de acasă. „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” pun presiune pe părinți: „Sunt familii care nu își permit”

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cheltuieli scoala
Pentru mulți părinți, participarea copiilor la „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” devine o provocare din cauza cheltuielilor suplimentare. Credit foto: Guliver/Getty Images
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„Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” rămân în orarul elevilor, însă multe dintre activitățile organizate sunt costisitoare pentru părinți. De la câteva zeci de lei pentru un bilet de film sau intrarea într-un muzeu, costurile pot ajunge la câteva sute de lei, atunci când sunt organizate excursii. Directorii de școli spun că rezolvarea problemei trebuie să vină de la Ministerul Educației: „Trebuie menținute, dar trebuie găsite și resursele”, e de părere directorul Colegiului Național Bănățean Timișoara.

„Pe scurt, cam asta spune regula: dacă există o activitate cu plată, școala trebuie să găsească și o alternativă gratuită, însă realitatea din teren contrazice acest aspect, pentru că, de multe ori, părinții plătesc”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Adina are 38 de ani și doi copii. Cheltuielile pentru „Școala Altfel” au început încă de la grădiniță.

„Cam 70 de lei de copil. Sunt părinți care nu își permit, sincer. Pentru salariile care există în țară, în momentul de față, sunt foarte costisitoare cheltuielile școlare”, e de părere Adina.

Arina este profesoară de limba franceză și dirigintă la clasa a VIII-a. La școala în care predă, „Școala Altfel” este programată în decembrie, dar pregătirile au început deja, inclusiv cele financiare. Întrebată dacă au fost situații de părinți care nu au putut să-și permită activitățile școlare, aceasta răspunde: „Eu cred că am putea face apel la ceilalți părinți, care au o situație mai bună și care să contribuie fiecare cu câte puțin. Până la urmă, nu am lăsa ca elevul să nu participe la activitatea propusă.”

Directorii spun că rezolvarea problemei trebuie să vină de la Minister. E nevoie de o organizare mai clară și de o posibilă finanțare.

„Aceste săptămâni, care sunt preluate din cultura occidentală, au venit, din păcate, fără resursele pe care autoritățile trebuiau să le identifice. Trebuie menținute, dar trebuie găsite și resursele”, spune Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean Timișoara.

„Peste 80%, să nu spun chiar 90%, cu siguranță și-ar dori cel puțin o comasare între programul 'Școala Altfel' și 'Săptămâna Verde'”, e de părere Oana Miclău, directoarea Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara.

Și elevii au o propunere: să aibă un cuvânt de spus în organizarea activităților.

„Activitățile să fie centrate pe elev și pe pasiunile lui, dorințele lui, ceea ce vrea el să promoveze în viitor”, spune un adolescent.

Deocamdată, nu există un mecanism național clar prin care activitățile cu plată din „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” să fie finanțate.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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