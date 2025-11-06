Live TV

Învăţătorul din Lugoj, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani, este cercetat sub control judiciar

Data publicării:
elevi in clasa
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Învăţătorul din Lugoj, județul Timiș, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, este cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Instanţa a decis şi suspendarea dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ.

„La data de 06.11.2025, Judecătoria Lugoj a dispus măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile faţă de bărbatul de 51 de ani şi suspendarea exercitării dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Bărbatul de 51 de ani, învăţător la o şcoală din Lugoj, judeţul Timiş, fusese reţinut după ce a pălmuit peste faţă două eleve în vârstă de zece ani, în contextul unor presupuse acte de indisciplină.

„La data de 5 noiembrie 2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi, prin plângere, de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor, un bărbat de 51 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
primar in calduri
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată...
Ultimele știri
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor, a decis ICCJ
Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani
Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată
turma de oi
Doi soți au fost reţinuţi după ce au agresat turma de oi a unui consătean
livrator de mancare in trafic
Blocul Național Sindical a reacționat după atacul asupra livratorului străin, în Popești-Leordeni
livrator-agresat-tanara
Livratorul străin agresat în Popești-Leordeni și-a retras acuzațiile. Tinerii agresori s-au ales cu sancțiuni contravenționale
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...