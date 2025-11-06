Învăţătorul din Lugoj, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani, este cercetat sub control judiciar

Învăţătorul din Lugoj, județul Timiș, acuzat că a pălmuit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, este cercetat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Instanţa a decis şi suspendarea dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ.

„La data de 06.11.2025, Judecătoria Lugoj a dispus măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile faţă de bărbatul de 51 de ani şi suspendarea exercitării dreptului de a profesa în unităţile de învăţământ”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Bărbatul de 51 de ani, învăţător la o şcoală din Lugoj, judeţul Timiş, fusese reţinut după ce a pălmuit peste faţă două eleve în vârstă de zece ani, în contextul unor presupuse acte de indisciplină.

„La data de 5 noiembrie 2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi, prin plângere, de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor, un bărbat de 51 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept.

