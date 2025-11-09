Un teren de sport modern, cu nocturnă și dotări de ultimă generație a fost inaugurat, recent, în comuna Ciuperceni, din județul Gorj. Investiția arată bine pe hârtie, dar realitatea din teren e alta. O școală s-a închis din cauza lipsei de elevi, iar localnicii sunt revoltați și spun că nu au rețea de gaze și canalizare. Acest lucru nu a împiedicat, însă, autoritățile locale să investească 290 de mii de lei în proiect. „Cine joacă fotbal? Joc eu, la 80 de ani?!”, întreabă retoric unul dintre localnici.

Ciuperceni, județul Gorj. S-a aprins nocturna unui teren de sport modern, însă comuna a rămas în bezna realității. Cei 1.528 de localnici nu au gaze și canalizare, iar autoritățile locale fac investiții pe care nu le folosește nimeni. Asta după ce edilul a decis să cheltuiască 290 de mii de lei pe un teren de sport multifuncțional.

„Investiții ar fi pentru altele, dar mă rog, dacă așa au considerat dumnealor, nu te poți pune. Nu sunt copii mulți, să știți. Foarte puțini sunt care merg și la grădiniță, și la școală. Și majoritatea care îi duc, îi ia și îi duc chiar și la oraș la școală”, spune o localnică.

În localitate mai sunt doar 90 de elevi, răspândiți în cele 7 sate ale comunei. Lipsa copiilor a făcut ca una dintre școli să se închidă.

„Cine joacă fotbal? Joc eu, la 80 de ani?! Cea mai mare investiție pentru mine ar fi gazele. Asta ar fi problema mai importantă. Și canalizarea”, e de părere un localnic.

„Gazele lipsesc și canalizarea”, confirmă și altcineva.

„Canalizare nu e, nici gaze n-avem”, spune un bărbat care, întrebat de noul teren de sport multifuncțional din comună, completează: „Nu știu, e nebuneală, ce-a făcut cu el, nu știu...”

Aceleași autorități locale nu au găsit bani pentru cumpărarea unui microbuz școlar.

„În timp ce autoritățile locale au decis să investească 290 de mii de lei într-un teren de sport multifuncțional, copiii din această localitate sunt duși la școală cu un microbuz închiriat, iar contractul pentru acesta va expira în luna iunie a anului viitor”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„A fost o investiție necesară, pentru că pe acest teren unde ne aflăm acum, în urmă cu un an de zile se cultivau porumbi, iar toamna se țineau vaci. Nu avem canalizare, pentru că nu s-a întreprins până în momentul ăsta nicio măsură în acest sens. Austeritatea nu presupune a bloca investițiile într-o comunitate, ci presupune a continua să se dezvolte, atât timp cât nivelul austerității respectă niște elemente de bun simț”, a declarat, pentru Digi24, primarul comunei Ciuperceni, Claudiu Dragotă.

Anul trecut, bugetul Primăriei Ciuperceni a fost de 69 de miliarde de lei.

