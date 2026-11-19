Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate vineri, până la ora 12:00, în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, ca urmare a avertizării meteorologice Cod roşu de vânt puternic. Decizia a fost luată joi de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţ! Vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00, cursurile cu prezenţă fizică sunt suspendate în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea”, a transmis ISU Vrancea.

Măsura a fost adoptată prin Hotărârea CJSU Vrancea nr. 47 din 19 noiembrie 2026, în contextul avertizării Cod roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă vineri, în intervalul orar 01:00 - 10:00, pentru intensificări puternice şi susţinute ale vântului, potrivit Agerpres.

Potrivit ISU Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, în colaborare cu unităţile de învăţământ, va stabili modalitatea de desfăşurare şi recuperare a cursurilor suspendate.

În contextul avertizării meteorologice, pompierii recomandă populaţiei să evite deplasările care nu sunt absolut necesare pe durata manifestării fenomenelor periculoase şi să nu se adăpostească în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare, existând riscul prăbuşirii acestora.

De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să nu parcheze autovehiculele în apropierea unor astfel de obiective, să asigure obiectele de pe balcoane, terase şi din gospodării care ar putea fi luate de vânt şi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţi.

Editor : B.P.