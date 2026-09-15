La câte absențe se scade nota la purtare. Regula aplicată elevilor în anul școlar 2026-2027

Absențele nemotivate acumulate în anul școlar 2026-2027 pot duce la diminuarea notei sau a calificativului la purtare. Statutul elevului stabilește pragul de la care se aplică această măsură, iar Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar precizează condițiile în care acestea pot fi motivate.

Frecventarea cursurilor reprezintă una dintre componentele luate în calcul la evaluarea conduitei elevului pe parcursul anului de studiu.

În ce situații pot fi motivate absențele elevilor

Potrivit ROFUIP, cadrul didactic verifică prezența la fiecare oră și consemnează în catalog lipsa elevului. Absența poate fi înregistrată numai dacă acesta nu se află la curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție.

În cazul problemelor de sănătate, motivarea se face pe baza actelor eliberate de medicul cabinetului școlar, medicul de familie sau medicul specialist. În funcție de situație, sunt acceptate adeverința ori certificatul medical, foaia de externare sau scrisoarea emisă de unitatea sanitară în care copilul a fost internat.

Documentele trebuie să poarte viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișa medicală ori carnetul de sănătate al elevului.

Câte ore pot fi motivate la cererea părintelui

Regulamentul permite justificarea unor absențe și fără documente medicale. Pe parcursul unui an școlar pot fi motivate, pe baza unei solicitări scrise, cel mult 40 de ore de curs, fără ca acestea să depășească 20% din numărul orelor alocate unei discipline.

Cererea părintelui sau a reprezentantului legal este adresată învățătorului, profesorului pentru învățământul primar ori dirigintelui clasei și trebuie avizată în prealabil de directorul unității. Elevul major poate formula solicitarea în nume propriu.

În cazul elevelor gravide și al elevilor care sunt părinți, limita ajunge la 100 de ore într-un an școlar, fără a depăși 40% din numărul celor alocate unei materii.

În cât timp trebuie prezentate actele justificative

Documentele necesare motivării trebuie depuse în cel mult șapte zile calendaristice de la reluarea activității elevului. Nerespectarea termenului duce la declararea absențelor drept nemotivate.

În cazul minorilor, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a prezenta personal actele învățătorului, profesorului pentru învățământul primar ori dirigintelui. Motivarea este efectuată în ziua depunerii documentelor, iar acestea sunt păstrate la sediul unității pe tot parcursul anului școlar.

Cum sunt justificate participările la olimpiade și competiții sportive

ROFUIP cuprinde reguli distincte pentru elevii care participă la cantonamente, competiții sportive, olimpiade, concursuri școlare sau profesionale și mobilități educaționale.

Pentru cantonamente și întreceri sportive, directorul poate aproba motivarea în urma unei solicitări formulate de conducerea structurii competente, de profesorii-antrenori sau de reprezentanții cluburilor și asociațiilor sportive prevăzute de regulament.

În cazul olimpiadelor și concursurilor școlare ori profesionale, aprobarea se acordă la cererea scrisă a profesorilor îndrumători sau însoțitori. Participarea la mobilități educaționale este justificată de conducerea unității, în condițiile Legii învățământului preuniversitar.

La câte absențe nemotivate se scade nota la purtare

Pentru elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nemotivate acumulate într-un an școlar, din totalul orelor de studiu, se diminuează gradual calificativul anual la purtare, de la „Foarte bine” la „Bine”, „Suficient” și, ulterior, „Insuficient”. Aceeași măsură se aplică dacă lipsurile nejustificate ajung la 20% din numărul orelor prevăzute anual pentru o disciplină.

În gimnaziu și liceu, media anuală la purtare scade cu un punct la fiecare 20 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu. Diminuarea intervine și atunci când elevul acumulează lipsuri nejustificate reprezentând 20% din numărul orelor programate într-un an la o materie sau la un modul de specialitate.

Prin urmare, atingerea oricăruia dintre cele două criterii, 20 de absențe în total sau procentul de 20% la o disciplină ori la un modul, poate determina diminuarea calificativului sau a mediei anuale la purtare.

Absențele nemotivate pot influența și acordarea burselor

Lipsurile nejustificate pot avea consecințe și asupra burselor școlare. Condițiile diferă în funcție de forma de sprijin și de metodologia aplicabilă anului de studiu. Bursele școlare ar urma să fie acordate în 2026-2027 după regulile aplicate în anul precedent, potrivit unui răspuns oferit pe Facebook de ministrul Educației, Mihai Dimian. Acesta a scris că varianta transmisă Guvernului menține metodologia în vigoare, inclusiv perioada de acordare și cuantumul burselor sociale.

Editor : M.C.