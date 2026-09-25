Live TV

Legea care desființează examenul de admitere organizat de licee a fost promulgată

Data publicării:
Urmează repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut examenul de Evaluare Națională. Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care prevede abrogarea examenului de admitere la liceu organizat de către unităţile de învăţământ.

Administraţia Prezidenţială anunţă, vineri, că preşedintele Nicuşor Dan a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 101 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 (PL-x 536/2026).

Legea a abrogat posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee.

Admiterea paralelă la liceu a iscat critici dure.

Organizaţia Salvaţi Copiii România a transmis că posibilitatea unităţilor de învăţământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu favorizează menţinerea inechităţilor din educaţie şi creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditaţii copiilor, notează News.ro.

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a arătat că organizarea, de către licee, a concursului de admitere pentru cel mult jumătate din locuri a fost prevăzută în Legea învăţământului preuniversitar votată de Parlament în 2023, nefiind o propunere recentă a Ministerului Educaţiei. El le-a solicitat parlamentarilor „să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nerespectarea legii, ci să iniţieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”.

În Parlament a fost depus un proiect de lege care proroga cu 2 ani termenul pentru admiterea paralelă.

Deputaţii au adoptat, în 24 august, cu 249 de voturi „pentru” şi 31 abţineri, proiectul de lege pentru prorogarea cu doi ani a examenului de admitere la liceu, pe lângă Evaluarea Naţională, în plen fiind adoptat şi un amendament USR care anulează cu totul acest examen.

Plenul Senatului a adoptat, în 8 septembrie, cu 104 de voturi „pentru” şi trei abţineri, eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar faţă de Evaluarea Naţională.

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
2
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Digi Sport
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de admitere în clasa a IX-a
p mana cu un pix si foi
Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână. Senatorii din Comisia pentru învățământ nu au ajuns la un acord
Urmează repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut examenul de Evaluare Națională. Foto: Profimedia Images
Noile reguli pentru admiterea la liceu, criticate de părinți: „Copiii se vor lupta cu arme inegale”
elevi-liceu
„Salvaţi Copiii” se opune organizării examenelor de admitere în licee: Vor creşte costurile ascunse ale educaţiei
elevi in sala de examen se gandesc la rezolvarea subiectelor
Dimian: Concursul de admitere la liceu nu este o propunere făcută acum. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Schița Guvernului Mureșan. Cum și-au împărțit PNL, USR și UDMR...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Zelenski: Donald Trump a luat „decizia finală” în privința acordării...
copil disparut
Copilul de 4 ani dispărut din Bacău a fost găsit mort. Trupul...
Ultimele știri
Mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări de modernizare în Sectoarele 4 și 5. Străzile afectate
Kelemen Hunor se opune uniformelor școlare obligatorii: „Nu pot fi impuse prin lege”. Liderul UDMR cere deputaților să voteze împotrivă
Ministerul Economiei pregătește schimbarea legislației privind închirierile pe termen scurt, în acord cu regulamentul UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Fanatik.ro
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce Louis Munteanu va fi titular în Suedia
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter, mesaj special pentru Tudor Băluță înainte de Suedia – România
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Cheloo, declarații rare despre mama sa. Cu ce s-a ocupat până în ultima zi a vieții sale: „A fost decizia ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith împlinește 58 de ani. Top 10 filme care i-au definit cariera
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
TRAILER. Transformare totală pentru Johnny Depp în thrillerul „Day Drinker”. Din nou cu Penelope Cruz pe...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...