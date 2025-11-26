Live TV

Liceenii români pot studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Până când se pot înscrie în cursa pentru visul american

Cei interesați pot aplica până la data de 18 decembrie 2025.

Liceenii români născuți în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 au oportunitatea de a studia un an în SUA. Tinerii interesați pot aplica pentru programul FLEX până la data de 18 decembrie, conform News.ro.

„American Councils for International Education are plăcerea de a anunţa un acord de referinţă cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România pentru susţinerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027. Acest parteneriat marchează un moment semnificativ în cooperarea educaţională dintre Statele Unite şi România”, a anunțat miercuri Ambasada SUA la Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Programul FLEX este finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin Biroul pentru Afaceri Educaţionale şi Culturale. Programul se desfăşoară în 22 de ţări.

„Absolvenţii programului, la nivel global, au ajuns să ocupe poziţii importante în guverne, companii, precum şi în domeniile artelor şi mass-mediei. Continuarea programului FLEX în România este posibilă datorită unei noi formule de co-finanţare în care Guvernul României va împărţi costurile programului pentru participanţii români şi americani. Acest nou angajament vine la zece ani după ce România s-a alăturat pentru prima dată programului FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomaţiei educaţionale”, a precizat Ambasada.

Din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană şi studiind într-un liceu american.

Cei interesați pot aplica până la data de 18 decembrie 2025 la următorul link: https://ais.americancouncils.org/FLEXRomania

Liceenii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

  • au cetăţenie română;
  • sunt născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010;
  • sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul şcolar 2025-2026 la un liceu din România;
  • studiază engleza în liceu;
  • îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza SUA şi nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România anul trecut şi oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui şi studia în România. Candidaţii americani pentru FLEX Abroad pot aplica până la 8 decembrie 2025: https://www.discoverflex.org/flex-abroad

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România are misiunea de a asigura fiecărui beneficiar accesul la oportunităţi de învăţare de înaltă calitate care permit fiecărui individ să îşi atingă potenţialul maxim”, a precizat Ambasada SUA.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, în cadrul unei vizite în Statele Unite, noul acord pentru programele FLEX/FLEX Abroad, susţinute de Departamentul de Stat al SUA.

„Acest program aduce beneficii semnificative României, reprezentând o investiţie în tineri, educaţie şi viitorul democratic al ţării, şi, totodată, serveşte intereselor Statelor Unite ca parte a angajamentului lor internaţional, programul contribuind la consolidarea democraţiei euroatlantice. Ne-am angajat acum să reluăm programul pentru anul şcolar 2026 - 2027, urmând ca, pe baza analizei privind funcţionarea noului mecanism, să evaluăm modalităţile de continuare pentru anii următori”, a afirmat Daniel David.

