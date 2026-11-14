Live TV

Video Limba română, barieră invizibilă pentru copiii întorși din diaspora. Cât de dificilă e readaptarea lor la școala românească

Data publicării:
eleva noua in scoala
Profesori și specialiști atrag atenția asupra nevoii de sprijin suplimentar pentru copiii repatriați. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tot mai multe familii de români se întorc în țară după ani buni petrecuți în străinătate. În ultimii trei ani, aproape 9.000 de copii întorși din Italia, Spania sau Marea Britanie au fost reintegrați în școlile din România. Pentru mulți dintre ei, reacomodarea nu este ușoară: trebuie să învețe limba română și să se adapteze unui sistem de învățământ diferit. Specialiștii atrag atenția că acești copii au nevoie de mai multă atenție și de ajutor concret pentru a face față schimbării.

Daiana a plecat în Marea Britanie când avea 3 ani. Tatăl ei își găsise de lucru la Londra.

„Mama mea a decis că 'Hai să venim şi noi acolo', că ar fi mai uşor pentru noi toți, ca o familie, să fim împreună”, povestește Daiana Ciubotaru.

Au revenit în țară în urmă cu doi ani, iar pentru Daiana schimbarea a fost o provocare. Nu știa limba română atât de bine.

„Mi-a fost foarte greu să scriu pe foaie ce îmi spune profesorul. Pentru că eu știam cum să scriu, știam cum să citesc, dar nu la nivelul care trebuia. În Anglia nu se dictează deloc. Adică scrie la tablă, tu scrii”, mai spune adolescenta.

Cu ajutorul profesorilor și al colegilor, a reușit să se adapteze. La școala din Miroslava, unde învață, sunt 17 copii reveniți în ultimii ani din diferite țări.

„Este o altă limbă, pe care eu nu am vorbit-o foarte mult timp. Am vorbit spaniolă. Am stat 12 ani în Madrid, iar când am venit în România, mi s-a părut o lume complet diferită”, povestește un alt elev întors din Spania. 

„Bariera lingvistică este o problemă, pentru că ei înțeleg limba română, dar e greu să se exprime, să scrie, să înțeleagă tot ceea ce este la o disciplină”, spune Diana Deliu, directoarea Școlii Gimnaziale "Colonel Constantin Langa" din Miroslava, județul Iași. 

„E posibil să devină puțin suprasolicitați, astfel că ar trebui să facă un efort suplimentar, să înțeleagă, să se adapteze”, spune Mădălina Ungureanu, profesoară.

Specialiștii cred că este nevoie de finanțarea unor programe speciale pentru copiii reveniți în țară, pe lângă alte măsuri.

„E nevoie de formarea unor cadre didactice specializate în domeniul predării limbii române ca limbă străină”, e de părere Gabriela Haja, cercetător în cadrul Academiei Române.

Ultimele date disponibile arată că, în ultimii doi ani, aproape 20.000 de copii întorși din străinătate împreună cu părinții s-au înscris în școlile de stat de la noi.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
1
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
2
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
sorin grindeanu
4
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat: „I-am...
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Digi Sport
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primarul Iașiului, Mihai Chirica.
Municipiul Iaşi se constituie parte civilă în Dosarul Păcura, în care este cercetat şi primarul Mihai Chirica. Reacția edilului
1794475817original_whatsapp_image_2026-11-12_at_11.22.54_(4)
2.500 de elevi ar urma să participe la ore de istorie organizate în spațiul public, prin proiectul-pilot „Istoria în Stradă”
scoala inquam octav ganea
Proiect: Părinţii care agresează cadre didactice vor fi pedepsiți mai aspru. „Nimic nu justifică violenţa”
scoala elevi inquam octav ganea
Cine ar trebui să răspundă pentru violența din școli. Ce arată un sondaj INSCOP despre responsabilitatea părinților și a profesorilor
transplant rinichi iasi
Premieră medicală la Iași: cel mai mic pacient din România a primit un rinichi de la un bebeluș donator. „Am crezut că e un vis”
Recomandările redacţiei
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza...
Vladimir Putin
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Protest AUR în Capitală pentru susținerea lui Călin Georgescu. Simion...
Romanian army soldiers during a NATO Multinational Exercise.
Ce cred românii despre crearea unei armate europene. Un sondaj arată...
Ultimele știri
Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026: Ce este bine să faci pe 14 noiembrie. Recomandările preotului
Vladimir Putin ar mai avea un nepot, iar tatăl copilului este un coregraf pe nume Zelenski. Nașterea, înregistrată după aproape un an
Cum afli câți ani de cotizare ai. Documentul pe care îl poți cere înainte de pensionare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Alarmă în SuperLiga! Peste 61.000 de spectatori au dispărut de pe stadioane în 15 etape. Ascultați vocea...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Fiica lui Ilie Bolojan se mărită cu un fost fotbalist de la FC Bihor! „Nu e nuntă de partid”. Totuși, ce grei...
Adevărul
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...