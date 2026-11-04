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Lista școlilor care vor primi bani pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar: sunt peste 650 de unități

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scoala elevi inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că a fost publicată lista unităţilor de învăţământ care vor primi finanţare pentru activităţi de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar. Este vorba despre peste 650 de şcoli, urmând a fi încadraţi în proiect toţi elevii de nivel primar.

„Peste 650 de şcoli vor primi finanţare pentru activităţi de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar, prin proiectul PRIMII - Program pentru Reuşita Învăţământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenţie. A fost publicată lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Lista poate fi consultată aici (fișier PDF, se deschide în fereastră nouă)

Instituţia precizează că vor fi incluşi în program toţi elevii de nivel primar din unităţile de învăţământ selectate (PJ + structuri), care sunt încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Proiectele admise la finanţare au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute de Metodologia aprobată prin Ordinul de ministru nr. 5.798/2026, în limita bugetului alocat rundei 2026 - 2027.

Finanţarea va putea fi folosită pentru activităţi precum:

  • toţi elevii de nivel primar lecţii individualizate, activităţi de recuperare;
  • asigurarea hranei pentru elevii participanţi la proiect;
  • activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
  • materiale didactice pentru activităţi remediale şi de sprijin, resurse educaţionale;
  • consiliere, terapie (consiliere şi orientare şcolară pentru elevi, consiliere parentală).

Pentru proiectele admise la finanţare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va încheia acorduri de finanţare cu unităţile de învăţământ beneficiare.

„Proiectele având statut de rezervă pot fi finanţate, în ordinea din listă, în situaţia în care se disponibilizează fonduri ca urmare a retragerii, renunţării sau neîncheierii acordului de finanţare de către unităţile de învăţământ admise la finanţare, a dezangajării unor sume ori a suplimentării bugetului alocat, în limita sumelor disponibile”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Editor : B.E.

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