Listele cu specializările pentru liceu în 2026: Locurile disponibile și ultimele medii de admitere din fiecare județ

Ministerul Educației a publicat joi, 9 iulie, ierarhia la nivel județean și în municipiul București a absolvenților clasei a VIII-a, precum și listele cu specializările, liceele și școlile din întreaga țară. Documentele sunt esențiale pentru elevii care urmează să completeze fișele de înscriere, deoarece arată numărul de locuri disponibile pentru admiterea din 2026 și ultima medie de admitere din anul trecut pentru fiecare specializare.
Pe platforma oficială a Ministerului Educației, admitere.edu.ro, au fost publicate, pentru fiecare județ și pentru municipiul București, listele complete cu specializările din licee și școli profesionale, numărul de locuri disponibile pentru admiterea din 2026 și ultima medie de admitere din 2025.
Listele cu specializările, locurile disponibile în 2026 și ultimele medii de admitere din 2025
Ierarhia Admitere 2026 Municipiul București
Ierarhia Admitere 2026 județul Alba
Ierarhia Admitere 2026 județul Argeș
Ierarhia Admitere 2026 județul Arad
Ierarhia Admitere 2026 județul Bacău
Ierarhia Admitere 2026 județul Bihor
Ierarhia Admitere 2026 județul Bistrița-Năsăud
Ierarhia Admitere 2026 județul Botoșani
Ierarhia Admitere 2026 județul Brăila
Ierarhia Admitere 2026 județul Brașov
Ierarhia Admitere 2026 județul Buzău
Ierarhia Admitere 2026 județul Călărași
Ierarhia Admitere 2026 județul Caraș-Severin
Ierarhia Admitere 2026 județul Covasna
Ierarhia Admitere 2026 județul Constanța
Ierarhia Admitere 2026 județul Cluj
Ierarhia Admitere 2026 județul Dâmbovița
Ierarhia Admitere 2026 județul Dolj
Ierarhia Admitere 2026 județul Galați
Ierarhia Admitere 2026 județul Giurgiu
Ierarhia Admitere 2026 județul Gorj
Ierarhia Admitere 2026 județul Harghita
Ierarhia Admitere 2026 județul Hunedoara
Ierarhia Admitere 2026 județul Ialomița
Ierarhia Admitere 2026 județul Iași
Ierarhia Admitere 2026 județul Ilfov
Ierarhia Admitere 2026 județul Maramureș
Ierarhia Admitere 2026 județul Mehedinți
Ierarhia Admitere 2026 județul Mureș
Ierarhia Admitere 2026 județul Neamț
Ierarhia Admitere 2026 județul Olt
Ierarhia Admitere 2026 județul Prahova
Ierarhia Admitere 2026 județul Satu Mare
Ierarhia Admitere 2026 județul Sălaj
Ierarhia Admitere 2026 județul Sibiu
Ierarhia Admitere 2026 județul Suceava
Ierarhia Admitere 2026 județul Teleorman
Ierarhia Admitere 2026 județul Timiș
Ierarhia Admitere 2026 județul Tulcea
Ierarhia Admitere 2026 județul Vâlcea
Ierarhia Admitere 2026 județul Vrancea
Ierarhia Admitere 2026 județul Vaslui
Aceste informații reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pe care elevii și părinții le au la dispoziție înainte de completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată. Compararea mediilor de admitere din anii anteriori cu media de admitere din acest an îi poate ajuta pe candidați să își construiască o listă echilibrată de opțiuni.
Totuși, ultima medie de admitere din 2025 trebuie privită doar ca un reper orientativ, nu ca o garanție că și în 2026 admiterea se va face la aceeași medie. Aceasta poate varia de la un an la altul în funcție de rezultatele obținute de candidați, numărul celor care aleg o anumită specializare și ordinea în care sunt completate opțiunile.
Editor : C.S.