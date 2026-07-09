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Listele cu specializările pentru liceu în 2026: Locurile disponibile și ultimele medii de admitere din fiecare județ

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Specializările pentru admiterea la liceu 2026. Foto Getty Images
Specializările pentru admiterea la liceu 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Listele cu specializările, locurile disponibile în 2026 și ultimele medii de admitere din 2025

Ministerul Educației a publicat joi, 9 iulie, ierarhia la nivel județean și în municipiul București a absolvenților clasei a VIII-a, precum și listele cu specializările, liceele și școlile din întreaga țară. Documentele sunt esențiale pentru elevii care urmează să completeze fișele de înscriere, deoarece arată numărul de locuri disponibile pentru admiterea din 2026 și ultima medie de admitere din anul trecut pentru fiecare specializare. 

Pe platforma oficială a Ministerului Educației, admitere.edu.ro, au fost publicate, pentru fiecare județ și pentru municipiul București, listele complete cu specializările din licee și școli profesionale, numărul de locuri disponibile pentru admiterea din 2026 și ultima medie de admitere din 2025.

Listele cu specializările, locurile disponibile în 2026 și ultimele medii de admitere din 2025

Ierarhia Admitere 2026 Municipiul București

Ierarhia Admitere 2026 județul Alba

Ierarhia Admitere 2026 județul Argeș

Ierarhia Admitere 2026 județul Arad

Ierarhia Admitere 2026 județul Bacău

Ierarhia Admitere 2026 județul Bihor

Ierarhia Admitere 2026 județul Bistrița-Năsăud

Ierarhia Admitere 2026 județul Botoșani

Ierarhia Admitere 2026 județul Brăila

Ierarhia Admitere 2026 județul Brașov

Ierarhia Admitere 2026 județul Buzău

Ierarhia Admitere 2026 județul Călărași

Ierarhia Admitere 2026 județul Caraș-Severin

Ierarhia Admitere 2026 județul Covasna

Ierarhia Admitere 2026 județul Constanța

Ierarhia Admitere 2026 județul Cluj

Ierarhia Admitere 2026 județul Dâmbovița

Ierarhia Admitere 2026 județul Dolj

Ierarhia Admitere 2026 județul Galați

Ierarhia Admitere 2026 județul Giurgiu

Ierarhia Admitere 2026 județul Gorj

Ierarhia Admitere 2026 județul Harghita

Ierarhia Admitere 2026 județul Hunedoara

Ierarhia Admitere 2026 județul Ialomița

Ierarhia Admitere 2026 județul Iași

Ierarhia Admitere 2026 județul Ilfov

Ierarhia Admitere 2026 județul Maramureș

Ierarhia Admitere 2026 județul Mehedinți

Ierarhia Admitere 2026 județul Mureș

Ierarhia Admitere 2026 județul Neamț

Ierarhia Admitere 2026 județul Olt

Ierarhia Admitere 2026 județul Prahova

Ierarhia Admitere 2026 județul Satu Mare

Ierarhia Admitere 2026 județul Sălaj

Ierarhia Admitere 2026 județul Sibiu

Ierarhia Admitere 2026 județul Suceava

Ierarhia Admitere 2026 județul Teleorman

Ierarhia Admitere 2026 județul Timiș

Ierarhia Admitere 2026 județul Tulcea

Ierarhia Admitere 2026 județul Vâlcea

Ierarhia Admitere 2026 județul Vrancea

Ierarhia Admitere 2026 județul Vaslui

Aceste informații reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pe care elevii și părinții le au la dispoziție înainte de completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată. Compararea mediilor de admitere din anii anteriori cu media de admitere din acest an îi poate ajuta pe candidați să își construiască o listă echilibrată de opțiuni.

Totuși, ultima medie de admitere din 2025 trebuie privită doar ca un reper orientativ, nu ca o garanție că și în 2026 admiterea se va face la aceeași medie. Aceasta poate varia de la un an la altul în funcție de rezultatele obținute de candidați, numărul celor care aleg o anumită specializare și ordinea în care sunt completate opțiunile.

Editor : C.S.

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