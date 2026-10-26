Live TV

Măsurile anunțate de Universitatea din Iași după arestarea fiului lui Tudorel Toader, acuzat de viol

Data publicării:
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Tudorel Toader și fiul lui Ionuț Alexandru Toader. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai preda și evalua studenți la Iași Consiliere psihologică și sprijin pentru studenți Universitatea încurajează sesizarea abuzurilor Fiul fostului ministru al Justiției, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat luni, 26 octombrie, o serie de măsuri după arestarea preventivă a lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat într-un dosar de viol și alte infracțiuni de natură sexuală. Acesta nu va mai putea preda până la soluționarea dosarului penal, indiferent de eventualele decizii ulterioare ale instanței. Totodată, Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai susține activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate la Iași. Universitatea anunță și măsuri de sprijin pentru studenții afectați, inclusiv consiliere psihologică și posibilitatea de a primi îndrumare pentru reluarea studiilor.

Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași s-a reunit luni, 26 octombrie, într-o ședință extraordinară. În urma discuțiilor, membrii Consiliului au adoptat în unanimitate mai multe măsuri menite să protejeze studenții și să asigure continuarea activităților didactice, în contextul anchetei penale care îl vizează pe Ionuț-Alexandru Toader.

„Siguranța și demnitatea studenților, protejarea persoanelor care ar fi putut fi afectate și respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate reprezintă priorități fundamentale ale Universității”, se arată în comunicatul transmis de UAIC.

Una dintre principalele măsuri vizează activitatea didactică a lui Ionuț-Alexandru Toader. Contractul individual de muncă al acestuia este suspendat de drept, iar cursurile și celelalte activități didactice pe care le susținea vor fi preluate de alți profesori, astfel încât parcursul academic al studenților să nu fie afectat.

Universitatea precizează că interdicția de a preda va rămâne în vigoare chiar dacă instanța va dispune ulterior modificarea măsurii preventive.

„Indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță, Universitatea va menține interdicția de a mai susține activități didactice de către lect. univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader până la soluționarea dosarului penal”, se arată în document.

Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai preda și evalua studenți la Iași

Măsurile adoptate de conducerea Facultății de Drept îi vizează și pe fostul ministru al Justiției Tudorel Toader și pe lectorul universitar Olga-Andreea Urda.

Potrivit comunicatului, cei doi nu vor mai desfășura activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate în municipiul Iași, atât la învățământul cu frecvență, cât și la cel cu frecvență redusă.

„Prof. univ. dr. Tudorel Toader nu va mai susține activități didactice de predare și evaluare în cadrul programelor de licenţă și de masterat, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la cea cu frecvență redusă, organizate în municipiul Iași”, precizează reprezentanții universității.

Aceeași măsură se aplică și în cazul Olgăi-Andreea Urda. Modificările vor fi puse în aplicare prin schimbarea contractelor, cu respectarea legislației și a regulamentelor universitare.

Consiliere psihologică și sprijin pentru studenți

Universitatea a anunțat și măsuri destinate studenților care ar fi putut fi afectați de situația în care este implicat lectorul universitar.

Conducerea Facultății de Drept a început organizarea unor întâlniri cu reprezentanții studenților din toți anii de studiu, pentru a le prezenta deciziile adoptate și pentru a identifica eventualele dificultăți cu care aceștia se confruntă.

Studenții care au nevoie de sprijin psihologic pot beneficia de servicii de consiliere prin intermediul Serviciului Suport pentru Studenți. Solicitările vor fi gestionate confidențial, potrivit instituției.

Totodată, persoanele care și-au întrerupt sau abandonat studiile în contextul acestei situații vor putea solicita informații și îndrumare privind posibilitatea de a reveni la facultate sau de a se reînmatricula.

„Universitatea urmărește să faciliteze accesul la aceste informații și să sprijine, în limitele cadrului legal, continuarea parcursului academic”, se arată în comunicat.

UAIC precizează că studenții interesați se pot adresa secretariatului Facultății de Drept, în funcție de forma de învățământ urmată.

Universitatea încurajează sesizarea abuzurilor

Conducerea instituției îi încurajează pe cei care au fost afectați sau dețin informații despre posibile comportamente abuzive să sesizeze universitatea, la adresa etica@uaic.ro.

„UAIC își asumă responsabilitatea de a proteja confidențialitatea informațiilor, în condițiile legii, și de a preveni intimidarea sau represaliile împotriva persoanelor care formulează sesizări cu bună-credință”, se arată în document.

Universitatea intenționează, de asemenea, să colaboreze cu organizații specializate în protecția victimelor abuzurilor sexuale, inclusiv prin organizarea unor evenimente de informare și conștientizare.

În paralel, vor fi evaluate mecanismele interne de prevenire și gestionare a cazurilor de hărțuire și abuz, pentru identificarea eventualelor vulnerabilități și îmbunătățirea procedurilor existente.

Fiul fostului ministru al Justiției, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală

Ionuț-Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente.

În urma arestării, conducerea universității a decis să îi interzică desfășurarea activităților didactice, inclusiv în situația în care instanța ar înlocui arestarea preventivă cu o altă măsură.

Rectorul Liviu-George Maha a explicat anterior că măsurile referitoare la Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda, care îl reprezintă ca avocați pe Ionuț-Alexandru Toader, urmăresc evitarea contactului cu potențiale victime sau martori.

De asemenea, rectorul a precizat că reprezentanții Comisiei de Etică au desfășurat audieri și au pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate, inclusiv cele referitoare la situația școlară și la cercetările interne privind acest caz.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a primit interdicție de a mai preda la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Anunțul rectorului
SPITALUL SOCOLA
Ploșnițe la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Rogobete trimite Inspecția Sanitară în control
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut: lectorul ar fi agresat sexual două studente. Reacția fostului ministru al Justiției
ue, marea britanie
Acordul care le-ar permite tinerilor europeni să muncească și să studieze în Marea Britanie ar putea fi amânat. Motivul blocajului
Recomandările redacţiei
Demonstrators supporting the opposition ''Student List'' electoral list take to the streets after former Serbian President Aleksandar Vucic officially conceded defeat
Mișcarea de protest fără lideri, din Serbia, se confruntă acum cu...
aeroportul henri coanda
Aproape un milion de euro confiscați pe Aeroportul Otopeni, dispăruți...
Donald Trump (R) meets with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) at the White House, shake hands
Benjamin Netanyahu se laudă cu sprijinul primit de la Donald Trump în...
Accidentfurgo
Accident pe DN1, în Ciolpani. Un autobuz s-a ciocnit cu o...
Ultimele știri
Un vas de croazieră s-a ciocnit cu două nave-container într-un port din Germania provocând daune substanțiale
Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”
Ce nu ți se spune despre piloți: Un sfert zboară extenuați, iar majoritatea au adormit la manșă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, procedură estetică la 49 de ani. Actrița s-a lăsat înțepată din cap până în decolteu: „Să le...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a...
Adevărul
Putin cere ca NATO să se retragă la granițele din 1997. Ce înseamnă asta pentru flancul estic?
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: merge toată echipa, numai el NU! Marea absență de la Gala Balonului de Aur 2026
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite...
Newsweek
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...