Măsurile anunțate de Universitatea din Iași după arestarea fiului lui Tudorel Toader, acuzat de viol

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat luni, 26 octombrie, o serie de măsuri după arestarea preventivă a lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat într-un dosar de viol și alte infracțiuni de natură sexuală. Acesta nu va mai putea preda până la soluționarea dosarului penal, indiferent de eventualele decizii ulterioare ale instanței. Totodată, Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai susține activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate la Iași. Universitatea anunță și măsuri de sprijin pentru studenții afectați, inclusiv consiliere psihologică și posibilitatea de a primi îndrumare pentru reluarea studiilor.

Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași s-a reunit luni, 26 octombrie, într-o ședință extraordinară. În urma discuțiilor, membrii Consiliului au adoptat în unanimitate mai multe măsuri menite să protejeze studenții și să asigure continuarea activităților didactice, în contextul anchetei penale care îl vizează pe Ionuț-Alexandru Toader.

„Siguranța și demnitatea studenților, protejarea persoanelor care ar fi putut fi afectate și respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate reprezintă priorități fundamentale ale Universității”, se arată în comunicatul transmis de UAIC.

Una dintre principalele măsuri vizează activitatea didactică a lui Ionuț-Alexandru Toader. Contractul individual de muncă al acestuia este suspendat de drept, iar cursurile și celelalte activități didactice pe care le susținea vor fi preluate de alți profesori, astfel încât parcursul academic al studenților să nu fie afectat.

Universitatea precizează că interdicția de a preda va rămâne în vigoare chiar dacă instanța va dispune ulterior modificarea măsurii preventive.

„Indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță, Universitatea va menține interdicția de a mai susține activități didactice de către lect. univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader până la soluționarea dosarului penal”, se arată în document.

Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai preda și evalua studenți la Iași

Măsurile adoptate de conducerea Facultății de Drept îi vizează și pe fostul ministru al Justiției Tudorel Toader și pe lectorul universitar Olga-Andreea Urda.

Potrivit comunicatului, cei doi nu vor mai desfășura activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate în municipiul Iași, atât la învățământul cu frecvență, cât și la cel cu frecvență redusă.

„Prof. univ. dr. Tudorel Toader nu va mai susține activități didactice de predare și evaluare în cadrul programelor de licenţă și de masterat, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la cea cu frecvență redusă, organizate în municipiul Iași”, precizează reprezentanții universității.

Aceeași măsură se aplică și în cazul Olgăi-Andreea Urda. Modificările vor fi puse în aplicare prin schimbarea contractelor, cu respectarea legislației și a regulamentelor universitare.

Consiliere psihologică și sprijin pentru studenți

Universitatea a anunțat și măsuri destinate studenților care ar fi putut fi afectați de situația în care este implicat lectorul universitar.

Conducerea Facultății de Drept a început organizarea unor întâlniri cu reprezentanții studenților din toți anii de studiu, pentru a le prezenta deciziile adoptate și pentru a identifica eventualele dificultăți cu care aceștia se confruntă.

Studenții care au nevoie de sprijin psihologic pot beneficia de servicii de consiliere prin intermediul Serviciului Suport pentru Studenți. Solicitările vor fi gestionate confidențial, potrivit instituției.

Totodată, persoanele care și-au întrerupt sau abandonat studiile în contextul acestei situații vor putea solicita informații și îndrumare privind posibilitatea de a reveni la facultate sau de a se reînmatricula.

„Universitatea urmărește să faciliteze accesul la aceste informații și să sprijine, în limitele cadrului legal, continuarea parcursului academic”, se arată în comunicat.

UAIC precizează că studenții interesați se pot adresa secretariatului Facultății de Drept, în funcție de forma de învățământ urmată.

Universitatea încurajează sesizarea abuzurilor

Conducerea instituției îi încurajează pe cei care au fost afectați sau dețin informații despre posibile comportamente abuzive să sesizeze universitatea, la adresa etica@uaic.ro.

„UAIC își asumă responsabilitatea de a proteja confidențialitatea informațiilor, în condițiile legii, și de a preveni intimidarea sau represaliile împotriva persoanelor care formulează sesizări cu bună-credință”, se arată în document.

Universitatea intenționează, de asemenea, să colaboreze cu organizații specializate în protecția victimelor abuzurilor sexuale, inclusiv prin organizarea unor evenimente de informare și conștientizare.

În paralel, vor fi evaluate mecanismele interne de prevenire și gestionare a cazurilor de hărțuire și abuz, pentru identificarea eventualelor vulnerabilități și îmbunătățirea procedurilor existente.

Fiul fostului ministru al Justiției, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală

Ionuț-Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente.

În urma arestării, conducerea universității a decis să îi interzică desfășurarea activităților didactice, inclusiv în situația în care instanța ar înlocui arestarea preventivă cu o altă măsură.

Rectorul Liviu-George Maha a explicat anterior că măsurile referitoare la Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda, care îl reprezintă ca avocați pe Ionuț-Alexandru Toader, urmăresc evitarea contactului cu potențiale victime sau martori.

De asemenea, rectorul a precizat că reprezentanții Comisiei de Etică au desfășurat audieri și au pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate, inclusiv cele referitoare la situația școlară și la cercetările interne privind acest caz.

Editor : Ș.A.