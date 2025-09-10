Live TV

Video Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-10 104150
Foto: captură video

În a treia zi de haos în Educație, sute de profesori protestează în Maramureș și Constanța față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Dascălii amenință cu greva generală, iar în unele școli din țară profesorii au boicotat orele. Aceștia s-au limitat la a supraveghea elevii, însă nu au predat.

Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan generează manifestații de stradă ale celor mai importante confederații sindicale. Proteste au loc miercuri în mai multe județe din țară. 

La ora 9:00, sute de oameni au venit în fața prefecturilor din Constanța și Baia Mare, în semn de protest față de ceea ce se întâmplă în țară. Mobilizarea aparține sindicaliștilor din toate ramurile de activitate, care sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate pe care care îi vizează în special pe salariați, pensionari, elevi, studenți și cetățeni vulnerabili. 

Marile confederații sindicale susțin că multe măsuri s-au luat fără consultarea partenerilor sociali. Sindicaliștii cer un salariu minim decent, pensii echitabile, respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor și o taxare justă, corectă. 

La ora 10:00, la Galați au început protestele în fața Prefecturii, cu aceleași revendicări. 

În plus, sindicaliștii vor aduce în discuție și incertitudinea în care se află Combinatul Siderurgic.  

Reprezentanții sindicali se vor întâlni cu prefecții județelor unde au loc proteste pentru a-și expune revendicările și pentru a cere măsuri urgente din partea Guvernului. 

În luna august, mii de oameni din țară au ieșit în stradă, nemulțumiți de măsurile economice de la București. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
om cu umbrela si furtuna
5
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Provocare periculoasă. Drone rusești au intrat pe teritoriul...
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup...
edl sincron marinescu_00410
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de...
final de sezon pe litoral
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în...
Ultimele știri
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii la guvern
Când spune Bolojan că vor crește salariile profesorilor. „Nivelul actual nu e cel dorit, dar este ce poate România acum”
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor: „E nerealist să aștepți acum modificări în legea fiscal-bugetară”
scoala inchisa, elev
Sindicatele din Învățământ, mesaj dur la început de an școlar: „Sălile de clasă vor fi goale, o imagine sumbră a educației din țară”
BUCURESTI - CONFERINTA - FSLI - SUSPENDARE GREVA - 12 IUN 2023
Preşedintele FSLI, apel către profesori: „Avem datoria să continuăm protestele”
clasa intr-o scoala la tara
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Russell Crowe și logodnica cu 28 de ani mai tânără au transformat o premieră de film într-o seară romantică...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea