În a treia zi de haos în Educație, sute de profesori protestează în Maramureș și Constanța față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Dascălii amenință cu greva generală, iar în unele școli din țară profesorii au boicotat orele. Aceștia s-au limitat la a supraveghea elevii, însă nu au predat.

Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan generează manifestații de stradă ale celor mai importante confederații sindicale. Proteste au loc miercuri în mai multe județe din țară.

La ora 9:00, sute de oameni au venit în fața prefecturilor din Constanța și Baia Mare, în semn de protest față de ceea ce se întâmplă în țară. Mobilizarea aparține sindicaliștilor din toate ramurile de activitate, care sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate pe care care îi vizează în special pe salariați, pensionari, elevi, studenți și cetățeni vulnerabili.

Marile confederații sindicale susțin că multe măsuri s-au luat fără consultarea partenerilor sociali. Sindicaliștii cer un salariu minim decent, pensii echitabile, respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor și o taxare justă, corectă.

La ora 10:00, la Galați au început protestele în fața Prefecturii, cu aceleași revendicări.

În plus, sindicaliștii vor aduce în discuție și incertitudinea în care se află Combinatul Siderurgic.

Reprezentanții sindicali se vor întâlni cu prefecții județelor unde au loc proteste pentru a-și expune revendicările și pentru a cere măsuri urgente din partea Guvernului.

În luna august, mii de oameni din țară au ieșit în stradă, nemulțumiți de măsurile economice de la București.

