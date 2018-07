Materie obligatorie, fără profesori calificaţi. De formarea lor se ocupă ONG-uri și companii

Informatica este materie obligatorie în ciclul gimnazial încă din anul şcolar care s-a încheiat. Însă Ministerul Educaţiei nu s-a ocupat, până acum, şi de formarea profesorilor pentru această diciplină. Şi-au asumat această misiune organizaţii neguvernamentale şi companii din domeniul IT.

Gabriela Barna a început în 1999 să doneze computere şcolilor din Timişoara. Apoi, organizaţia non-guvernamentală pe care o conduce a început să organizeze cursuri de informatică pentru profesori.

„Ştiţi că România este printre puţinele ţări, cred că mai există o singură ţară din UE, care au introdus obligatoriu această disciplină de informatică şi TIC la clasele V-VIII? Este un pas în politica publică pe educaţie enorm”, spune Gabriela Barna, directoarea unui ONG.

Cel puţin 50.000 de profesori au participat, în timp, la cursurile de informatică. Acum, provocarea organizaţiei este să-i pregătească pe cei care trebuie să le explice tainele computerelor copiilor din ciclul gimnazial. Va face acest lucru cu sprijinul uneia dintre cele mai mari companii de IT din lume.

„În acest an şcolar au urmat aceste cursuri doar copiii de clasa a V-a. Începând cu anul următor şcolar urmează cei de a V-a şi a VI-a şi aşa mai departe. Iar noi, prin parteneriatul cu Microsoft Youth Park am dezvoltat un program de formare a cadrelor didactice care să predea tocmai această disciplină nouă şi pentru care nu există foarte multă expertiză şi nu există foarte multe resurse”, spune Gabriela Barna.

Până acum au fost instruiţi 84 de profesori, câte doi din fiecare judeţ şi din Capială. Mai departe, aceştia vor deveni formatori pentru colegii lor.

