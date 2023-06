Mediile elevilor vor putea fi încheiate cu doar două note. Ministrul Educației a semnat ordinul

Ministrul Educației a semnat ordinul pentru scăderea numărului minim de note necesare pentru încheierea situației școlare la o disciplină. Ordinul, care se adresează profesorilor care nu se află în grevă, a fost trimis joi pentru publicare în Monitorul Oficial.

Ordinul semnat de Ligia Deca prevede reducerea numărului de note necesare pentru încheierea situației școlare, în contextul grevei din învățământ, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

„Au fost integrate propunerile de modificare a proiectului supus consultării publice, astfel încât:

în anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

în anul școlar 2022-2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală”, se arată în comunicatul citat.

Ordinul a fost trimis la Monitorul Oficial, pentru publicare.

„Astăzi, 8 iunie 2023, fost trimis, spre publicare în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022)”, mai menționează comunicatul, care arată că modificările au fost făcute „în interesul elevilor”.

Ordinul se adresează profesorilor care nu se află în grevă.

„Referitor la oportunitatea modificărilor aduse Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizăm că acestea au fost făcute în interesul elevilor, în contextul în care procentul de participare la protestul personalului din învățământ este diferit, de la o unitate de învățământ la alta.

Modificările propuse asigură cadrul legal pentru încheierea situației școlare a elevilor cu minimum două note/calificative de către profesorii care sunt în activitate în această perioadă sau care își reiau activitatea și nu implică încheierea situației școlare de către conducerea unității școlare sau de către un alt cadru didactic decât cel care predă la clasă.

Prevederea referitoare la eliminarea obligativității validării situației în Consiliul profesoral reprezintă o măsură de simplificare a procedurilor la nivelul unităților de învățământ, în contextul perioadei scurte de timp rămase până la finalizarea cursurilor”, precizează comunicatul.

Deca: Am uşurat procesul de închidere a situaţiilor şcolare

Ligia Deca, ministrul Educației, a anunțat joi, în deschiderea ședinței de guvern, că a modificat regulamentul de organizare internă în sistemul de învăţământ pentru ca situaţia şcolară a elevilor să poată fi încheiată cu mai puţine note.

„Am uşurat acest proces de închidere a situaţiilor şcolare şi anume am modificat regulamentul de organizare internă şi de funcţionare în sistemul de învăţământ în aşa fel încât să se poată închide situaţia şcolară de către cadrele didactice, subliniez, cu mai puţine note. Deci, să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situaţiilor şcolare în interesul elevilor”, a declarat Ligia Deca.

