Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a transmis premierul Ilie Bolojan profesorilor, în contextul protestelor anunţate faţă de măsurile fiscal-bugetare. Au scăzut normele didactice ale profesorilor, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut şi salariile, fără însă a se vedea şi o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

„Mesajul meu pentru profesori este următorul: Statul român, aşa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. Şi, de exemplu, în Educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri, am scăzut normele didactice ale profesorilor, prin diferite derogări, prin scăderea normelor, am scăzut numărul de copii în clasă şi, cu toate aceste lucruri, am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit, n-am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ şi vedem, în afară de greşelile decidenţilor politici, că în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă, pe care un elev o primeşte şi e foarte bună, de altfel, şi nota la examenele care se dau, Bacalaureat sau Capacitate, este o diferenţă foarte mare. Şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat măsurile pe care le-a luat în Educație.

„De fapt, cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am distribuit o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect şi cinstit, că se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani. În acelaşi timp, de exemplu, am propus nişte formule care să mai comaseze şcolile în aşa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulţi elevi, dar ţinând cont şi de realităţile care sunt în zona rurală”, a subliniat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat și motivele pentru care a fost nevoit să modifice sistemul de burse.

„Am fost nevoiţi, cu toată impopularitatea, să întrerupem pachetul de burse care au fost acordate în masă elevilor. În 2021 am avut 188 de milioane de lei tot anul - burse, iar în 3 ani de zile după aceea, am ajuns la 4,7 miliarde de lei. Deci, de la 40 de milioane de euro, am ajuns la aproape un miliard de euro, ceea ce nu este suportabil şi efectiv a trebuit să luăm aceste măsuri de corecţie. Dar altceva, afectări, să spunem, de salarizări în mod direct, aşa cum au fost afectaţi angajaţii din administraţia publică locală sau din cea centrală, prin sporurile care au fost afectate, prin reducere de personal, nu s-a întâmplat în Educaţie", a adăugat Ilie Bolojan.

