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Video Mesajul ministrului Educației după prima săptămână de mandat: școli mai sigure și mai autonome. Ce schimbări își propune Sorin Costreie

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Sorin Costreie Foto: unibuc.ro
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Ministrul Educației, Sorin Costreie, a prezentat bilanțul primei săptămâni de mandat, în care a avut întâlniri cu profesori, elevi, studenți și părinți. Oficialul spune că își dorește școli mai puternice și mai autonome și subliniază că schimbările din sistem nu trebuie să vizeze doar legislația și organizarea, ci și mentalitățile.

„Vrem să avem școli cât mai sigure, în care să se facă educație”, a transmis ministrul.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Costreie a precizat că, în această săptămână, a avut întâlniri pe care le consideră relevante cu studenți, elevi, profesori și părinți.

„Cu toții trebuie să ne gândim la binele copilului și să ne conjugăm forțele și cunoașterea pentru a avea o școală mai sigură și mai relevantă. Când vorbim despre educație ca întreg, situația este mult, mult mai complexă și trebuie să ne coordonăm, spre binele copilului. Vă spun că am tras multe concluzii. Cu profesorii și cu elevii am ajuns la această concluzie importantă: trebuie să ne vedem unii pe alții, trebuie să ne ascultăm. Sunt lucruri firești.

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Vrem școli mult mai puternice și autonome. Schimbările privesc nu doar legile, nu doar sistemul ca atare, ci și mentalitățile. Și aici trebuie să conlucrăm.

Mesajul pe care vrem să-l transmitem tuturor, colegilor noștri, elevilor și părinților, este că vrem să avem școli cât mai sigure, în care să se facă educație. Vrem să facem tot ce se poate în această direcție”, a transmis ministrul Educației.

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Editor : C.A.

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