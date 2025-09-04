Live TV

Mesajul ministrului Educației pentru studenții șicanați de profesori pentru că lucrează în timpul studiilor

daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi 24, că studenții care se simt șicanați de profesori pentru că și lucrează în timpul studiilor ar trebui să încerce să rezolve problemele la nivelul universității, iar dacă nu obțin o soluție, „să vină spre minister”.

„Sfatul meu este să discute în asociațiile lor profesionale și să vină cu astfel de sesizări [...] Să încerce la nivel de universitate și dacă nu obțin (o soluție, n.r.) și nu este deschidere, să vină spre minister”, a spus ministrul Educației când i-a fost cerut sfatul privind problemele cu care se confruntă studenții care și lucrează în timpul studiilor și nu se pot baza pe programări transparente și clare ale examenelor.

Totodată, David a precizat că trebuie discutată la nivelul întregului sistem educațional din România problema joburilor part-time pentru studenți și a subliniat că trebuie ca fondul de burse disponibil în trecut să fie din nou disponibil.

„Putem să discutăm la nivelul întregului sistem cum vedem această activitate. Eu am făcut o declarație care a fost percepută, din păcate, greșit, fiindcă eu n-am prezentat acea idee de part-time pentru studenți ca o alternativă la măsurile fiscal-bugetare. Noi trebuie să ne întoarcem la fondul de burse pe care l-am avut înainte, dar am spus că în lumea asta există, printre mecanisme, și acest mecanism, inclusiv cum am spus foarte bine în țară, haideți să-l reglementăm, cine vrea să-l folosească bine, cine nu, nu. Și l-am văzut mereu ca un mecanism personal, nu ca o soluție de sistem”, a explicat Daniel David.

