Ministrul Educației condamnă atacul de la Bistrița și anunță sprijin pentru victime. Mihai Dimian vrea mai multă siguranță în școli

Ministrul interimarl a Educaţiei, Mihai Dimian, condamnă atacul cu cuţitul produs, luni, la o şcoală din Bistriţa şi anunţă sprijin pentru victime, dar şi pentru elevii şi profesorii afectaţi de incident. În plus, Dimian cere modificarea cadrului legal pentru sporirea siguranţei în şcoli şi cere anchetatorilor să clarifice dacă se confirmă informaţiile că băiatul şi-ar fi anunţat atacul pe TikTok.

„Condamn ferm agresiunea produsă în această dimineaţă într-o şcoală din Bistriţa, în care o profesoară şi un elev au fost răniţi. Potrivit informaţiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă. Le doresc însănătoşire grabnică şi sunt alături de familiile lor şi de întreaga comunitate şcolară. Le mulţumesc poliţiştilor şi echipelor medicale pentru intervenţie”, a transmis, luni, ministrul interimar al educaţiei, Mihai Dimian, potrivit News.ro.

Acesta anunţă că Ministerul Educaţiei şi Cercetării, atât direct, cât şi prin Inspectoratul Şcolar Judeţean şi conducerea şcolii, va acorda sprijin victimelor şi va coopera cu instituţiile competente pentru clarificarea faptelor şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi, potrivit legii.

„Sprijinul psihologic trebuie asigurat şi celorlalţi copii şi profesori afectaţi de acest eveniment. Reafirm ceea ce am declarat vineri: disciplina şi exigenţa la ore presupun întărirea autorităţii profesorului şi protejarea sa împotriva ameninţărilor, agresiunilor şi presiunilor. Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor şi să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii şcolii şi al instituţiilor statului”, a mai transmis ministrul interimar.

Acesta solicită susţinerea parlamentarilor pentru completarea cadrului legal privind creşterea siguranţei în mediul şcolar, inclusiv în următoarele direcţii:

O protecţie penală specială explicită pentru personalul din învăţământ ameninţat sau agresat în exercitarea atribuţiilor ori în legătură cu acestea, precum şi asistenţă juridică finanţată şi sprijin psihologic acordate prompt, fără a aştepta finalizarea procesului.

Posibilitatea restricţionării rapide şi proporţionale a accesului în şcoală şi a contactului cu persoanele ameninţate pentru cei care prezintă un risc, prin decizii motivate şi contestabile – ”Atunci când aceste măsuri vizează elevi, trebuie asigurată continuarea educaţiei lor în condiţii de siguranţă pentru toţi”.

Consolidarea mecanismelor de semnalare şi intervenţie în cazul ameninţărilor, inclusiv al celor publicate online, cu responsabilităţi clare şi reacţie rapidă.

„Protejarea elevilor ameninţaţi sau agresaţi trebuie întărită prin intervenţii coordonate între şcoală, familie, poliţie şi serviciile de protecţie a copilului. Informaţiile apărute în presă potrivit cărora elevul şi-ar fi anunţat atacul pe TikTok trebuie clarificate de anchetatori, inclusiv pentru a stabili dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenţie înaintea agresiunii. Ameninţările online trebuie luate în serios şi raportate imediat. Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacţiona prompt la raportările privind ameninţările şi conţinutul care încurajează violenţa”, este de părere Dimian.

Potrivit acestuia, şcoala are responsabilităţi clare, dar prevenirea violenţei cere implicarea familiei, a comunităţii şi a instituţiilor competente.

”Motivele şi împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informaţii confirmate şi să protejeze identitatea minorilor. Profesorul trebuie să apere regulile şcolii, iar statul trebuie să apere elevii şi profesorii!”, a mai declarat ministrul interimar al Educaţiei.

Un elev de clasa a VIII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale, acestea fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistriţa.

Alte 14 persoane au necesitat îngrijiri medicale, un elev de 13 ani fiind transportat la spital cu traumatism cranian.

Editor : B.E.