Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027. Ce trebuie să știe părinții

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi aprobarea calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. Forma finală a documentului a fost stabilită după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.

Potrivit ministerului, părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare doar în baza unei recomandări privind nivelul de dezvoltare, care să ateste că sunt pregătiți pentru învățământul primar.

Pentru copiii din această categorie, procedura diferă în funcție de situație:

dacă frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea părinților;

dacă nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, recomandarea este eliberată de CJRAE/CMBRAE, tot în baza unei solicitări din partea părinților.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor, evaluare și eliberarea recomandărilor este 16 - 30 martie 2026.

Ministerul precizează că părinții copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 și care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau ai căror copii nu obțin recomandarea necesară vor fi consiliați pentru înscrierea la grădiniță, în grupa mare.

De asemenea, până la 12 martie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica, prin propriile canale, circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2026-2027.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Calendarul integral va fi publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după apariția în Monitorul Oficial. Reprezentanții ministerului au anunțat că vor reveni cu un material informativ care va include principalele întrebări și răspunsuri privind procesul de înscriere în clasa pregătitoare.

Editor : M.I.