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Ministerul Educației a aprobat manualele şcolare pentru 63 de discipline la clasa a IX-a

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manuale scolare
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
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Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a aprobat manualele şcolare pentru clasa a IX-a declarate câştigătoare în urma licitaţiilor organizate pentru 63 de discipline, în timp ce pentru alte nouă discipline au fost depuse contestaţii. 

Potrivit ministrului, procedura de achiziţie pentru disciplinele la care au fost depuse contestaţii va putea continua după soluţionarea acestora. 

„Prin efortul celor implicaţi, durata acestei proceduri de achiziţie a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulţumesc pentru această activitate, desfăşurată inclusiv în perioade de weekend şi vacanţe, pentru a duce la bun sfârşit, cât mai repede şi cât mai bine, etapele care au depins de noi. Înţeleg nemulţumirile şi criticile legate de întârzierea manualelor, dar cunoscând munca depusă în ultimele şapte luni, nu am ce să le reproşez colegilor implicaţi pentru această perioadă”, a scris Dimian pe Facebook. 

Pentru clasa a X-a, ministrul a cerut pregătirea documentaţiei necesare procedurii de achiziţie până la finalul acestei luni, astfel încât manualele să ajungă în licee până în august 2027. 

„Elevii şi profesorii au nevoie de predictibilitate şi de resursele necesare încă de la începutul anului şcolar, iar pentru aceasta fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, a mai scris ministrul. 

Totodată, pentru a-i sprijini pe elevii şi profesorii de clasa a IX-a la începutul acestui an şcolar, au fost elaborate şi puse la dispoziţie materiale-suport. De asemenea, sunt disponibile şi manualele anterioare, al căror conţinut acoperă parţial programele şcolare actuale, a precizat Mihai Dimian.

Citește și Elevii de clasa a IX-a încep liceul fără manuale. Ministrul Educației spune când vor fi gata: „Avem forma digitală” 

Editor : A.C.

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