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Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026 după publicare. Ce răspunsuri s-au schimbat în documentele oficiale

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Bareme de corectare modificate la BAC 2026. Foto Getty Images
Bareme de corectare modificate la BAC 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a revizuit baremele de evaluare la Logică și Chimie anorganică, după ce în documentele publicate în ziua examenului, joi, 2 iulie, au fost semnalate erori. Noile variante oficiale modifică răspunsul corect la câte un item din fiecare probă și vor fi folosite la evaluarea tuturor lucrărilor de la Bacalaureatul 2026.

Două răspunsuri considerate inițial corecte au fost înlocuite în documentele oficiale, după sesizările privind existența unor erori în baremele publicate de Ministerul Educației în ziua probei.

Ministerul Educației a modificat baremele de la Bacalaureat 2026

Ca în fiecare an, Ministerul Educației a publicat, în după-amiaza zilei în care absolvenții au susținut proba la alegere a profilului și specializării, subiectele și baremele de evaluare. La scurt timp după publicare, elevii au observat mai multe neconcordanțe în baremele oficiale pentru probele de Logică și Chimie anorganică și au semnalat erorile în spațiul public.

Ulterior, Ministerul Educației a actualizat documentele oficiale, iar versiunile noi ale baremelor au înlocuit variantele inițiale.

Modificarea de la Logică: Răspunsul corect la un item a fost schimbat

Cea mai importantă modificare apare în baremul de evaluare la proba de Logică, argumentare și comunicare. În varianta publicată inițial, la Subiectul I, punctul A, itemul 4, răspunsul considerat corect era D.

În baremul actualizat, răspunsul corect a devenit B.

Aceasta este singura modificare din barem. Toate celelalte răspunsuri, punctajele și criteriile de evaluare au rămas neschimbate.

O modificare a fost operată și în baremul pentru Chimie anorganică

O modificare a fost operată și în baremul pentru Chimie anorganică. În varianta publicată inițial, la Subiectul I, A, exercițiul 1, răspunsul oficial era „A”. Ulterior, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a actualizat baremul, iar răspunsul corect a fost schimbat în „C”. Restul baremului a rămas neschimbat.

Reprezentanții Ministerului Educației au confirmat pentru Digi24.ro că documentele au fost actualizate.

Barem de notare chimie anorganica 1
Barem de notare chimie anorganica 1
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Barem de notare chimie anorganica 1 | Poza 1 din 3
Barem de notare chimie anorganica 1
Barem de notare logică 1 | Poza 2 din 3
Barem de notare logică 1
Barem de notare logică 2 | Poza 3 din 3
Barem de notare logică 2
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Citește și descarcă: Barem de notare chimie anorganică;

Citește și descarcă: Barem de notare logică, argumentare și comunicare.

Ce înseamnă modificările pentru elevi

Actualizarea baremelor înseamnă că profesorii evaluatori trebuie să corecteze lucrările folosind exclusiv versiunile revizuite, acestea fiind documentele oficiale aflate în vigoare. În practică, elevii care au indicat: varianta B la itemul modificat de la Logică și varianta C la itemul modificat de la Chimie, vor primi punctajul corespunzător răspunsului corect, chiar dacă în prima versiune a baremului apăreau alte variante.

Baremul actualizat este documentul oficial folosit la corectare

Versiunile revizuite au înlocuit baremele publicate inițial și reprezintă documentele oficiale pe baza cărora sunt evaluate lucrările candidaților la examenul de Bacalaureat 2026.

Reamintim că, joi, 2 iulie, absolvenții de liceu au susținut proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, la discipline precum Logică, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie sau Sociologie. Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de evaluare la ora 15:00, imediat după încheierea examenului. Vineri, 3 iulie, se desfășoară ultima probă a sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026, cea la Limba și literatura maternă, susținută de absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Editor : C.S.

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