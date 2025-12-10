Ministerul Educației a negat creșterea normei didactice: „Nu există discuții privind noi măsuri fiscal-bugetare”

Ministerul Educaţiei a transmis, miercuri, 10 decembrie, un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Daniel David a spus că toate măsurile în acest sens au fost deja adoptate, iar sistemul are acum nevoie de „stabilitate şi dezvoltare, nu de noi schimbări”.

„Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis instituţia într-un comunicat.

Instituţia a menţionat declaraţii ale ministrului Daniel David, conform cărora ”măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare”.

Reprezentanţii ministerului fac apel la cadrele didactice şi la persoanele implicate în sistemul de învăţământ să se informeze doar din surse oficiale, pentru a evita răspândirea unor informaţii false care pot genera tensiuni în rândul personalului din şcoli.

„Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”, se arată în comunicat.

