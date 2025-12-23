Live TV

Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a

Data publicării:
A stack of old books and flying book pages against the background of the shelves in the library
Foto: Profimedia

Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, fiind astfel extinsă lista autorilor români recomandaţi, printre includerea unor autoare precum Maria Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea, şi Sofia Nădejde, o pioneră a feminismului românesc. De asemenea, lista de autori străini recomandaţi conţine nume de autoare consacrate din spaţiul occidental, precum Doamna de Staël şi George Eliot.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării au anunţat că, marţi, au fost publicate variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, în urma integrării de către membrii grupurilor de lucru pentru această disciplină a observaţiilor şi a propunerilor primite la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, din cadrul MEC, potrivit News.ro.

„Pentru domeniul de conţinut literatură, principalele modificări - într-o sinteză a coordonatorilor grupului de lucru - faţă de varianta aflată în dezbatere publică vizează: Clarificarea modalităţilor prin care se realizează trecerea de la gimnaziu la liceu, prin detalierea primei secvenţe de conţinut - organizate tematic şi intitulate acum Reflecţii despre literatură, în continuarea temei generale din clasa a VIII-a, Reflecţii despre lumea din jur - şi prin includerea unor repere de comprehensiune şi interpretare care să asigure o continuitate (dar şi un progres) între studiul literaturii în gimnaziu şi în liceu, care va fi abordat prin contextualizare şi în dinamică”, au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei. 

Ei au precizat că au fost adăugate, în consecinţă, sugestii metodologice care să permită, de exemplu, compararea unor caracteristici a două epoci literare diferite, recunoaşterea unor modificări de teme, urmărirea unor traiectorii biografice relevante din perspectiva responsabilităţii civice etc.

De asemenea, a fost extinsă lista de autori români recomandaţi prin includerea unor autoare care au avut un rol în iniţierea unor genuri publicistice (cazul Mariei Rosetti, care introduce cronica dramatică în spaţiul publicistic din secolul al XIX-lea) sau în constituirea unor forme incipiente de critică socială (Sofia Nădejde, pionieră a feminismului românesc). 

De asemenea, lista de autori străini recomandaţi pentru contextualizări conţine nume de autoare consacrate din spaţiul occidental (de la Doamna de Staël la George Eliot), iar printre propunerile pentru proiectul şcolar final (Oameni ai timpului lor”) se numără mai multe personalităţi feminine relevante pentru activitatea lor literară şi civică (de pildă, Elena Ghica - Dora d'Istria sau Ecaterina Conachi).

De asemenea, au fost incluse în exemplele de activităţi de învăţare şi în sugestiile metodologice elemente de educaţie media.

Alte modificări se referă la diversificarea exemplelor de activităţi de învăţare care să permită elevilor utilizarea responsabilă şi etică a conţinuturilor generate de Inteligenţa Artificială, dar şi includerea în nota de prezentare a unor definiţii succinte care să le clarifice profesorilor sensurile în care sunt folosite noţiunile în jurul cărora se construieşte programa: literatura, înţeleasă ca sistem pluristratificat (abordat ca reprezentare a realităţii, ca instituţie, ca parcurs istoric, ca spaţiu de creaţie, ca tablou al genurilor) şi contextul, înţeles ca ansamblu de condiţii socioculturale care facilitează construirea de reprezentări ale epocii, precum şi stabilirea de conexiuni cu reprezentări familiare elevilor de azi”. 

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au precizat că pe toată durata rezervată procesului de transparenţă privind propunerile de programe şcolare destinate învăţământului liceal, precum şi în săptămâna 15-22 decembrie, membrii grupului de lucru pentru disciplina Limba şi literatura română s-au reunit - în plen şi în subgrupuri - şi au analizat observaţiile şi propunerile de îmbunătăţire trimise pe adresa Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

„Avem speranţa că această programă îşi va îndeplini rolul său dublu: mai întâi, de a familiariza elevii cu literatura şi limba română privite ca fenomene vii, aflate într-o continuă dinamică; apoi, de a orienta profesorii în activitatea lor la clasă, oferindu-le sugestii metodologice şi exemple de activităţi de învăţare care să-i ajute să-şi construiască propriile strategii didactice, adecvate profilului şi nivelului clasei”, au declarat coordonatorii grupului de lucru. 

Recomandările de autoare şi autori pentru programa şcolară pentru limba şi literatura română, clasa a IX-a, trunchi comun, sunt următoarele: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Radu Popescu, Ioan Dinicu Golescu, I. Codru-Drăguşanu, Gheorghe Asachi, Ion Heliade-Rădulescu, Maria Rosetti (Mary Grant), Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Nicolae Filimon, Radu Ionescu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Sofia Nădejde, Ion Creangă, Ioan Slavici, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu,  Niccolò Machiavelli, Montesquieu, Molière, Doamna de Staël, Alphonse de Lamartine, Stendhal, Balzac, Mary Shelley, George Eliot. 

Reprezentanţii MEC au menţionat că se vor alege opere reprezentative ale unor autoare/autori din listă pentru a fi studiate la clasă (integral sau prin fragmente de text).

De asemenea, la finalul anului şcolar, sunt recomandate activităţi de sistematizare şi de evaluare sumativă, în cadrul cărora elevii vor elabora proiecte cu tema „Oameni ai timpului lor”: prezentarea unor personalităţi relevante pentru diferite epoci, insistându-se asupra evenimentelor biografice care au influenţat dezvoltarea culturii române şi a societăţii româneşti. Elevii vor alege o personalitate din cadrul epocilor studiate, de exemplu: Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Ion Heliade-Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Elena Ghica (Dora D’Istria), C.A. Rosetti, Maria Rosetti (Mary Grant), Ecaterina Conachi, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Ioan Slavici, I.L. Caragiale, Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva), Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iulia Haşdeu etc.  

Elevii vor fi îndrumaţi de profesor să apeleze în documentare la surse (istorice, literare etc.), pe diverse suporturi (volume de critică şi de istorie literară, articole disponibile în mediul online, imagini, clipuri video etc.), pe care le vor integra în mod critic în proiectele lor. În cadrul acestor activităţi, elevii vor respecta etica redactării şi vor folosi tehnici de citare conform normelor în vigoare.

Citește și:

Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta”

VIDEO Daniel David explică de ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației: „Niciodată nu am vizat o carieră politică”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
4
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
soldat rus-calare
5
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
A fost în comă, cu 6% șanse de supraviețuire, iar când s-a trezit, soția l-a părăsit: ”Trebuia să-și găsească un sponsor”
Digi Sport
A fost în comă, cu 6% șanse de supraviețuire, iar când s-a trezit, soția l-a părăsit: ”Trebuia să-și găsească un sponsor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marilen pirtea
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta”
2025-06-20-1
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației
Marilen pirtea
Cine îi va lua locul lui Daniel David la Ministerul Educației, după demisie (surse)
BUCURESTI - PARLAMENT - ANGAJARE RASPUNDERE - MASURI FISCAL-BUGETARE - 1 SEP 2025
Daniel David explică de ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației: „Niciodată nu am vizat o carieră politică”
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.
Ce răspunde Daniel David, întrebat dacă va pleca de la conducerea Ministerului Educației, în 2026
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge...
tavan prabusit - piscina - sibiu
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a...
GabrielResources_rosia montana
ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de...
PROTEST_PRO_GEORGESCU_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu...
Ultimele știri
Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au...
Fanatik.ro
Agenția care păzește companii de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Ce este interzis să faci în Ajun de Crăciun 2025 ca să nu alungi norocul din casă. Tradiții și obiceiuri pe...
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...