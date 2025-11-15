Live TV

Ministerul Educaţiei anunţă cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale

Data publicării:
Lei
Foto: Profimedia

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.

Potrivit unui comunicat de presă, MEC, prin FSSU, va premia elevii medaliaţi care au făcut parte din delegaţia înscrisă de FSSU la Gimnaziada U15, elevi selectaţi de către federaţiile sportive naţionale din loturile naţionale corespondente, conform protocoalor de colaborare încheiate de FSSU cu federaţiile în acest sens.

În perspectivă, în condiţiile unei stabilizări financiar-bugetare a ţării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate analiza extinderea categoriilor de premii la competiţiile internaţionale pentru elevi, dar în acest moment acest lucru este imposibil, păstrarea susţinerii existente în anii trecuţi fiind acum o ţintă raţională, se arată în comunicatul MEC, citat de News.ro.

Conform edupedu.ro, un grup de părinţi susţine că elevii români care au obţinut medalii la competiţia internaţională Gimnaziada, organizată în Serbia în aprilie anul acesta, nu vor mai fi premiaţi de ministerul Educaţiei, aşa cum se întâmpla până acum.

„Săptămâna aceasta părinţii au fost anunţaţi de şcoli că elevii olimpici internaţional nu vor fi premiaţi”, a transmis mama unui elev care a obţinut medalii de bronz la karate la Gimnaziada în 2025. „Suntem în total 30 de părinţi care ne-au strâns şi am semnalat ministerului situaţia şi vom da în judecată instituţia. Am cerut lămuriri şi am întrebat de ce nu mai premiază aceşti copii, iar ministerul a pasat responsabilitatea premierii acestor elevi către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), care poate premia copiii dacă are buget, dar nu îi obligă să o facă”, a spus mama, conform edupedu.ro.

La Gimnaziada, delegaţia României a câştigat în total 174 de medalii. Elevii români au câştigat 44 de medalii de aur, 54 de medalii de argint şi 76 de medalii de bronz.

Au participat copii între 11 şi 14 ani la competiţii de: tir cu arcul, atletism, badmington, basketball, volei, box, şah, dans sportiv, scrimă, judo, karate, orientare, tenis de masă, taekwondo, tenis, wrestling.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Digi Sport
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute...
trans siberian ruta blocata pod prabusit
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a...
fetita
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de...
colaj cu Pentagonul din SUA și complexul militar uriaș construit lângă Beijing
Noi imagini din satelit cu „Orașul apocalipsei” construit de China...
Ultimele știri
Ministrul Sănătății, despre controalele din clinicile private: Am primit „n” telefoane. Nu am răspuns
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat. Când se afișează rezultatele
Tragedie în Indonezia: 11 morţi în urma unei alunecări de teren. Alte 12 persoane sunt date dispărute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel David, ministrul Educației.
Schimbare majoră în educație: liceele vor putea crea propriile programe de studiu. Anunțul lui Daniel David
cancelarie 170911_AN_SCOLAR_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Când ar putea primi profesorii prima de carieră didactică. Anunțul ministrul Educației
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă”
Daniel David
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene
daniel david face declaratii la guvern
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor
Partenerii noștri
Pe Roz
Eddie Murphy, apariție rară alături de frumoasa soție și de 7 din cei 10 copii ai lui: "Nu mi-am imaginat...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Regulă pentru șoferii cu ochelari: Ce verifică poliția și cum eviți sancțiunile
Digi FM
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, anunț neașteptat pe rețelele sociale: „Prima zi a uneia dintre cele...
Digi Sport
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Hilaria Baldwin, adevărul despre căsnicia cu Alec: „Mergem la terapie pentru a depăși diferența de vârstă”
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Kate Hudson, din nou în lumina Oscarurilor, la 25 de ani după prima ei nominalizare: "Am învățat să mă bucur...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA