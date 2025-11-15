Ministerul Educaţiei anunţă cum vor fi premiați elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.

Potrivit unui comunicat de presă, MEC, prin FSSU, va premia elevii medaliaţi care au făcut parte din delegaţia înscrisă de FSSU la Gimnaziada U15, elevi selectaţi de către federaţiile sportive naţionale din loturile naţionale corespondente, conform protocoalor de colaborare încheiate de FSSU cu federaţiile în acest sens.

În perspectivă, în condiţiile unei stabilizări financiar-bugetare a ţării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate analiza extinderea categoriilor de premii la competiţiile internaţionale pentru elevi, dar în acest moment acest lucru este imposibil, păstrarea susţinerii existente în anii trecuţi fiind acum o ţintă raţională, se arată în comunicatul MEC, citat de News.ro.

Conform edupedu.ro, un grup de părinţi susţine că elevii români care au obţinut medalii la competiţia internaţională Gimnaziada, organizată în Serbia în aprilie anul acesta, nu vor mai fi premiaţi de ministerul Educaţiei, aşa cum se întâmpla până acum.

„Săptămâna aceasta părinţii au fost anunţaţi de şcoli că elevii olimpici internaţional nu vor fi premiaţi”, a transmis mama unui elev care a obţinut medalii de bronz la karate la Gimnaziada în 2025. „Suntem în total 30 de părinţi care ne-au strâns şi am semnalat ministerului situaţia şi vom da în judecată instituţia. Am cerut lămuriri şi am întrebat de ce nu mai premiază aceşti copii, iar ministerul a pasat responsabilitatea premierii acestor elevi către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU), care poate premia copiii dacă are buget, dar nu îi obligă să o facă”, a spus mama, conform edupedu.ro.

La Gimnaziada, delegaţia României a câştigat în total 174 de medalii. Elevii români au câştigat 44 de medalii de aur, 54 de medalii de argint şi 76 de medalii de bronz.

Au participat copii între 11 şi 14 ani la competiţii de: tir cu arcul, atletism, badmington, basketball, volei, box, şah, dans sportiv, scrimă, judo, karate, orientare, tenis de masă, taekwondo, tenis, wrestling.

Editor : M.B.