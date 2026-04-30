Live TV

Ministerul Educaţiei anunţă un nou set de 320 programe şcolare pentru învăţământul de liceu

Data publicării:
elevi-liceu
Foto: Profimedia

Un nou set de 320 de programe şcolare pentru învăţământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară, au fost aprobate, a anunţat joi Ministerul Educaţiei.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, noul set completează cele 90 de programe şcolare deja aprobate.

Astfel, au fost aprobate 10 de programe şcolare pentru: Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile şi calificările, Matematică aplicată în ştiinţe sociale (profil umanist), în arhitectură (profil artistic), Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), trunchi comun, clasele a X-a - a XII-a, pentru toate filierele, potrivit Agerpres.

De asemenea, au fost aprobate trei programe şcolare pentru studiul limbilor moderne L1 şi L2, în regim intensiv, după cum urmează: chineză, engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă, rusă, turcă.

Conform sursei citate, au fost aprobate 170 de programe şcolare pentru discipline obligatorii din curriculumul de specialitate pentru profilul teologic, pentru toate cultele recunoscute: Ortodox, Romano-Catolic (limba română şi limba maghiară), Greco-Catolic, Reformat, Baptist, Penticostal, Adventist de Ziua a Şaptea, Musulman, Unitarian.

Programele vizează discipline teologice, istorice, artistice, muzicale, precum şi discipline aplicative şi de practică de specialitate.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării adaugă că au fost aprobate 32 de programe şcolare pentru limba şi literatura maternă, precum şi pentru discipline de tip gramatică aplicată, destinate învăţământului liceal, pentru trunchiul comun (TC) şi/sau curriculumul de specialitate (CS), după caz, în următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani, bulgară, neogreacă.

„Programele vizează atât şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi şcolile şi clasele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică şi vocaţională, potrivit ministerului.

Totodată, au fost aprobate şi 105 programe şcolare pentru filiera vocaţională, profilul artistic, destinate curriculumului de specialitate, pentru toate specializările.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparenţă instituţională care vor completa necesarul de programe şcolare pentru învăţământul liceal.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
Digi Sport
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sindicalisti protest educatie
Protest al profesorilor în fața Ministerului Educației. „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă”
Grădinița obligatorie. Foto Getty Images
De la ce vârstă devine obligatorie grădinița și cine are prioritate la înscriere. Cum afectează lipsa grupelor intrarea la școală
Zile libere iunie 2026. Foto Getty Images
Elevii și profesorii au două zile libere în prima săptămână din iunie 2026. Când nu se fac cursuri
Organizarea orelor în 2026-2027. Foto Getty Images
Schimbări în învățământ: Ministerul Educației modifică orarul elevilor în 32 de licee, începând cu anul școlar 2026-2027
Acte pentru înscrierea la creșă și grădiniță. Foto Getty Images
Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027. Ce documente trebuie să conțină dosarul
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
victoria stoiciu fb
„Nu te sinucide, prefă-te bolnavă”. Victoria Stoiciu dezvăluie ce...
Screenshot 2026-04-30 195551
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să...
Heng Yang 9
Detalii despre starea românilor aflați pe nava sechestrată de Iran...
Ultimele știri
Nicușor Dan sesizează CCR privind guvernanţa corporativă a companiilor publice: „Se deschide calea unor cheltuieli nelimitate”
Israelul a refuzat să primească cerealele transportate de Rusia din teritoriile ocupate, după protestul Kievului
Preşedintele unei țări a respins legea „divorţului rapid”: Este „dăunătoare din punct de vedere social”. Reacția furioasă a premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte