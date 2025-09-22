Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt în contact permanent cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe adresele de e-mail ale unor unităţi de învăţământ din întreaga ţară şi cer conducerilor să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, luni, la Digi24, că nu există unități de învățământ care să-și fi suspendat activitatea din cauza amenințării și transmite că mesajul „este foarte grav, dar atitudinea pe care trebuie să o avem este una de îngrijorare sănătoasă, nu de panică”.

ACTUALIZARE Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, luni, la Digi24, că „conținutul acestui mesaj este un conținut foarte grav, dar atitudinea pe care trebuie să o avem este una de îngrijorare sănătoasă, nu de panică”. Totodată, oficialul din Guvern a precizat că nu există unități de învățământ care să-și fi suspendat activitatea din cauza amenințării.

„Conținutul acestui mesaj este un conținut foarte grav, dar atitudinea pe care trebuie să o avem este una de îngrijorare. Da, o îngrijorare sănătoasă, nu de panică. Autoritățile trebuie să-și facă datoria pentru a identifica această persoană. Nu contează care a fost intenția. Trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje care destabilizează sau pot afecta un sistem educațional sau de sănătate. Astfel încât aștept să văd și identificarea persoanei și tragerea la răspundere. Unitățile școlare și-au crescut vigilență.

Fiecare unitate școlară are un regulament de ordine interioară care specifică foarte clar cine poate intra în școală, inclusiv modul în care intră profesorii, elevii.

Au primit această amenințare mai multe școli, foarte multe din București, foarte multe din Mureș, câteva din Argeș își desfășoară activitatea cu o vigilență crescută. La fel la Cluj, în Iași de asemenea. Deci nu sunt clase care s-au închis.

Prin mesajul pe care l-am dat noi am început discuțiile de dimineață, de la prima oră de la ora 7:00 cu Ministerul de Interne, am continuat discuția pe tot parcursul zilei cu inspectoratele să înțelegem ce se întâmplă.

Paza în școli vă spun că există, iar acolo unde nu există agenți de pază, ca să spun așa, specialiști există un regulament de ordine interioare care trebuie respectat și dacă se respectă, unitatea școlară este în siguranță. Nu-i voie să reacționăm la astfel de situații cu panică care ne poate destabiliza. Da, asta nu înseamnă nici că trebuie să ignorăm astfel de mesaj.

„Reprezentaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării monitorizează situaţia, fiind în legătură permanentă cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Direcţiei Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară”, au transmis, luni, reprezentanţii Ministerului educaţiei şi Cercetării.

Aceştia cer conducerilor unităţilor de învăţământ să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, stabilite prin procedurile proprii elaborate în acest sens, precum şi, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Politia Locală, de asigurarea securităţii perimetrului şcolar.

„De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ - directori, profesori - ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru. Informaţii privind evoluţia investigaţiei vor fi comunicate de instituţiile care au competenţă în acest sens”, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

Deocamdată, nu există informaţii cu privire la numărul ttal al instituţiilor care au primit astfel de mesaje.

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul care a ajuns la zeci de unităţi de învăţământ şi unităţi medicale.

