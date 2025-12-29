Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi în școli. Sunt contracte la plata cu ora, doar pe durata cursurilor”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis luni, 29 decembrie, că informaţiile apărute în spaţiul public despre dispariţia a aproximativ 30.000 de posturi din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2025-2026, sunt incorecte şi rezultă dintr-o interpretare greşită a modului de funcţionare a sistemului educaţional.

Potrivit unui comunicat de presă, cifrele vehiculate se referă la posturi ocupate prin angajări pe perioadă determinată, în regim de plată cu ora, și nu la posturi permanente.

Ministerul a explicat faptul că aceste contracte sunt valabile doar pe durata cursurilor şcolare şi nu includ perioadele de vacanţă.

În fiecare an, pe timpul vacanţelor, numărul total al posturilor didactice raportate scade, deoarece normele la plata cu ora nu sunt cuprinse în statisticile oficiale din această perioadă.

„Unele dintre aceste posturi se reînfiinţează la începutul anului şcolar, în funcţie de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajaţi în acelaşi regim de plată cu ora”, arată comunicatul de presă transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În anul şcolar curent, numărul posturilor cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora a fost redus de la aproximativ 30.000 la circa 16.000.

Diferenţa de ore nu a fost eliminată din sistem, ci a fost redistribuită, în principal, în normele profesorilor titulari şi suplinitori.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au transmis că nu este vorba despre desfiinţarea a zeci de mii de posturi, ci despre o reorganizare a normelor didactice, iar informaţiile privind o reducere masivă de personal „nu reflectă realitatea din sistemul de învăţământ”.

