Ministerul Educației: Peste 7.800 de posturi de conducere în școli, scoase la concurs. Când încep înscrierile

Ministerul Educației a început procedurile pentru organizarea concursului prin care vor fi ocupate peste 7.800 de posturi vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Dosarele de înscriere vor putea fi depuse în perioada 14 septembrie – 2 octombrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie.

Potrivit Ministerului Educaţiei, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot participa cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, cu o vechime în învăţământ de minimum cinci ani. Toate condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru înscrierea la concurs sunt prezentate în metodologie.

Prevederile se aplică unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţilor de învăţământ special şi centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă.

„Îi îndemn pe toţi colegii care au experienţa, competenţa şi dorinţa necesare pentru a conduce o unitate de învăţământ să se pregătească şi să participe la concursul pentru cele peste 7.800 de posturi vacante pentru funcţiile de director şi director adjunct. Ştiu că un astfel de concurs presupune un efort considerabil, dar şcoala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcţiile de conducere prin competenţă demonstrată în cadrul unui concurs, nu prin prelungirea la nesfârşit a unor soluţii temporare”, a transmis ministrul Educaţiei, Mihai Dimian.

Un mandat obţinut prin concurs înseamnă stabilitate, predictibilitate şi legitimitate în exercitarea funcţiei. Înseamnă posibilitatea de a construi un proiect managerial pe termen lung. Cred că trebuie să ieşim din cultura provizoratului.

„Un sistem de educaţie stabil are nevoie de directori stabili, selectaţi prin concurs, care să aibă autoritatea şi timpul necesare pentru a-şi pune în aplicare proiectele pentru instituţia pe care o conduc”, a adăugat ministrul Educaţiei.

El a menţionat că ministerul a pregătit legislaţia necesară pentru desfăşurarea acestui concurs, că etapele administrative au început deja şi că speră ca procesul să continue, indiferent cine va fi la conducerea instituţiei.

„Şi, pentru că este nevoie de profesionalizarea managementului, reamintesc faptul că, în cadrul investiţiei «Formarea personalului de conducere din domeniul educaţiei», din PNRR, au fost formate peste 10.000 de cadre didactice în management educaţional. Mesajul meu către colegii din sistemul preuniversitar este simplu: pregătiţi-vă şi participaţi la concurs!”, a arătat Dimian.

Conform calendarului de desfăşurare a concursului, dosarele de înscriere vor fi depuse în perioada 14 septembrie – 2 octombrie. Proba de evaluare a competenţelor, în cadrul căreia vor fi testate capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului, precum şi afişarea rezultatelor acesteia vor avea loc pe 13 octombrie. Proba scrisă şi afişarea rezultatelor acesteia sunt programate pe 20 octombrie.

Evaluarea administrativă a proiectelor de planuri manageriale şi a proiectelor de planuri de acţiune de către comisiile de interviu este programată în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie, iar proba de interviu se va desfăşura în perioada 12–27 noiembrie.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe 9 decembrie.

Documentele necesare înscrierii la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată.

În cadrul probei de evaluare a competenţelor sunt testate capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului. Evaluarea se realizează prin intermediul platformei informatice. La proba scrisă sunt evaluate cunoştinţele de management şi legislaţie şcolară. Evaluarea se realizează automat, prin intermediul platformei informatice.

Subiectele pentru aceste două probe sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi de Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, în colaborare cu experţi în domeniul ştiinţelor educaţiei şi specialişti în psihometrie.

Proba de interviu presupune evaluarea administrativă a proiectului managerial şi a planului de acţiune realizate de candidat pentru unitatea de învăţământ la care candidează, evaluarea capacităţilor şi aptitudinilor personale, a competenţelor digitale şi a abilităţilor de rezolvare a unor situaţii-problemă, precum şi evaluarea calităţii susţinerii planului managerial.

Editor : Ș.A.