Ministrul Educțiiei Daniel David a vorbit la Digi24 despre recentele acuzații de cenzură la adresa sa. El susține că „orice raport științific care are un antet al Ministerului Educației sau apare sub cupola Ministerul Educației trebuie să treacă un proces de evaluare colegială”.

Despre ce e vorba. Edupedu a publicat în aceste zile un subiect pe care l-au caracterizat drept „una dintre cele mai mari mistificări instituționale pe care le-am văzut în domeniul educației”. Conform publicației, ministrul Educației ar fi falsificat mai multe date de cercetare pentru că nu susțineau schimbările politice luate de Guvernul său. Un răspuns de 23 de pagini în care cercetătorii Institutului de Științe ale Educației avertizau asupra riscurilor Legii-Bolojan în educație a fost oprit la cabinetul ministrului, a fost editat masiv, pentru ca în cele din urmă să fie trimise către presă 2 pagini, și acelea modificate.

„Cred că tema este justificată”, a spus ministrul „doar că nu este vorba de cenzură, este vorba despre o schimbare a guvernanței. Eu am înființat acest, am reînființat acest institut la început de an (nr Institutul de Științe ale Educației), dar l-am regândit față de modalitatea în care funcționa înainte și vă spun că mecanismele pe care le-am împins în față sunt mecanismele pe care le găsești în orice structură de acest tip în Uniunea Europeană, și anume două principii. Unu, orice raport științific care are un antet al Ministerului Educației apare sub cupola Ministerul Educației trebuie să treacă un proces de evaluare colegială. Asta pentru că acel proces de evaluare colegială te ajută să vezi eventual erori, eventual de greșeli, lucrurile proaste care nu merg bine. Și în urma acelui proces se decide, se publică așa, nu se publică deloc sau pur și simplu se publică, dar cu modificări. De aceea cred că a fost acest șoc. Am mers pe varianta în care am publicat ceea ce era apărabil din punct de vedere științific și am cerut institutului să continue să lucreze pentru a-mi da în următoarele săptămâni sau când vor termina un raport comprensiv care să respecte regulile științifice”, a explicat ministrul

„Și doi - niciodată n-a fost clar acest lucru - cum se raportează autorii la instituție, fiindcă tu poți să scrii un articol, un raport științific și ți-l poți asuma ca atare și atunci faci ce vrei cu el, nu trece prin proces de review, îl postezi unde vrei, faci ce dorești cu el sau poți să scrii un raport științific sau un studiu nu la solicitarea unei instituții, adică de exemplu, la solicitare Ministerului Educației. Și atunci vei spune că este contribuția ta la solicitare, a ministerului. Dar ministerul nu-și asumă concluziile (cum se întâmplă în multe rapoarte ale Comisiei Europene). Și este a treia variantă în care obligi și vorbești în numele unei instituții.

Aceste lucruri n-au fost niciodată clare în această a această zonă și uneori ne trezeam în situația în care, cu bună intenție, unii colegi scriau diverse rapoarte științifice care nu le treceau niciun nici printr-un review extern și erau asumate brusc sub antetul și sub cupola Ministerul Educației și Cercetării, cu impact important în societate, dar și care putea genera și controverse și care putea genera și o serie de discuții, este vorba de o schimbare de guvernanță”, a continuat Daniel david explicația.

„Nu este o cenzură, sunt seturi de bune practice europene pentru a te asigura că a, că ai elementele de calitate”, a mai spus ministrul.

Editor : S.S.