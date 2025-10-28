După aproape două luni de haos în școli, ministrul educației, Ministerul Educației face un pas înapoi și ia în calcul să modifice decizia privind plata cu ora a profesorilor. Măsura a generat un val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și a adâncit criza de personal din școli. Plata cu ora a scăzut la 30-40 de lei în acest an școlar, de la aproximativ 75-80 lei anul trecut, a spus la Digi24 ministrul educației, Daniel David. El adaugă că o creștere a plății cu ora va fi prinsă în bugetul pe anul viitor, dar nu a precizat o sumă.

„24 lei este valoarea netă pentru cea mai mică valoare. Valoarea pentru profesorii cu experiență, pentru cei cu gradul unu și așa mai departe, este mai mare”, a precizat el.

„În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile și bursele până la sfârșitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situație. Evident că dacă scade valoarea plății cu ora, și motivația oamenilor să asume acele ore este mai scăzută. Cu toate astea, orele până la urmă au fost preluate, iar școala funcționează. Asta ce înseamnă? Înseamnă că pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar și începem să gândim bugetul pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă valoarea plății cu ora nu poate să fie modificată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opțiunea mea pe termen scurt”, a explicat ministrul.

El a spus că au fost și înainte cazuri în care profesorii predau mai multe materii.

„Aceste lucruri existau și înainte, doar că nu le știați. În mediul rural puteai să-ți completezi norma didactică cu discipline din orice arie curiculară. Și în mediul urban puteai să faci acest lucru, cu discipline din aceeași arie curiculară. Același lucru se întâmplă și acuma, dar n-au fost măsuri introduse la nivel de gimnaziu, de exemplu, prin legea fiscal-bugetară. Sunt măsuri pe care le-am avut și înainte”, a spus David.

El nu a specificat însă de când și cu cât ar urma să crească plata cu ora pentru profesori.

„Am spus că este interesul meu pe termen scurt și am spus că vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru și în funcție de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a precizat ministrul.

„Eu v-am spus că știu, văzând motivația mai scăzută, că va trebui să creștem această valoare. Nu la nivelul la care a fost, dar va trebui crescută într-o logică educațională. Nu știu în acest moment cu cât, pentru că - încă o dată spun - când vom lucra la buget vom ști pe ce indicatori fiscal-bugetari discutăm. Sigur, pe mine mă va interesa să creez cu cât de mult pot pe bugetul de anul viitor, dar nu pot să vă spun cu cât în acest moment”, a explicat el.

David a spus și ce alte măsuri are în vedere pentru sistemul de educație.

„Pentru mine, miza fundamentală, de exemplu, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aș vrea să o obținem de la început de an, pentru că educația a implementat măsurile pe care a trebuit să le implementeze, astfel încât nu este corect cumva că am intrat în logica generală cu blocarea angajărilor în sistem, în condițiile în care noi ne-am făcut reformele și stăm în bugetul pe care îl avem. Nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări, mai ales că noi oricum va trebui să facem aceste lucruri și în zona preuniversitară, și în zona universitară”, a mai spus ministrul.

