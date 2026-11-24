Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, a declarat marți că elevii au nevoie de predictibilitate pe parcursul anilor de școală, indiferent de schimbările de la conducerea Ministerului Educației. Acesta a avertizat că modificările legislative și amânarea repetată a unor măsuri riscă să genereze din nou confuzie în sistemul de învățământ și s-a pronunțat în favoarea monitorizării activității școlilor de către structuri independente.

„Cred că această idee că fiecare ministru vine cu o nouă reformă sau cu o nouă viziune referitoare la sistem trebuie să înceteze şi trebuie să mergem pe ideea că un copil care intră în acest an în clasa pregătitoare are nevoie de predictibilitate pentru cel puţin următorii cinci ani, dacă nu pentru toţi cei 13 ani pe care el îi va petrece în sistemul de învăţământ preuniversitar", a spus Ionescu în cadrul conferinţei „Managementul şcolar şi profesionalizarea acestuia”, găzduită de Camera Deputaţilor.

Modul în care se desfăşoară procesul educaţional în momentul de faţă se va reflecta în societate peste un deceniu, a adăugat el. „Ceea ce se întâmplă în şcoală în momentul de faţă se va reflecta în societate peste un deceniu. De foarte multe ori auzim o expresie simplă: 'Nu ne înţelegem cu părinţii'. Haideţi să nu uităm că aceşti părinţi sunt elevii pe care i-am avut în anii 2000, să ne aducem aminte cum a funcţionat societatea în anii 2000 şi atunci o să înţelegem de ce în 2026 comunicăm diferit sau comunicăm mult mai greu”, a declarat ministrul.

Totodată, el a atras atenţia asupra faptului că legislaţia prevede o transformare a inspectoratelor şcolare şi şi-a exprimat susţinerea pentru această măsură.

„Încă din 2023, legiuitorul, în înţelepciunea lui, a spus că aceste inspectorate, aşa cum sunt ele numite în momentul de faţă, se vor transforma, înfiinţându-se în paralel şi o serie de reprezentanţe ale agenţiei de calitate. Dacă mă întrebaţi pe mine, viziunea este corectă. De ce? Pentru că cel care face inspecţia nu trebuie să reprezinte neapărat o structură guvernamentală, ci aspectele referitoare la monitorizarea lucrurilor din şcoală trebuie să fie făcute de structuri independente, structuri care să poată să fie capabile să ofere şi feedback real, astfel încât şcoala să nu vadă acest lucru doar ca pe un control, ci să vadă inspecţia ca pe o etapă de monitorizare şi de refacere a unor aspecte care nu funcţionează”, a precizat el.

Sorin Ionescu a evidenţiat importanţa continuităţii în aplicarea cadrului legislativ, dincolo de schimbările ministeriale sau de natură politică, dând exemplu anii 2020.

„Discutăm, pe de-o parte, de câteva anomalii. Discutăm despre o lege care, între timp, a fost decupată de acea Ordonanţă 141. Pe de altă parte, o serie de termene, care se află sau se regăsesc în lege, au fost prorogate, amânate într-o perioadă pe care de foarte multe ori nu reuşim să o intuim. Riscăm, şi când spun că riscăm îmi asum această declaraţie, să repetăm greşelile pe care le-am făcut cu legea 1. O lege care a fost bună în momentul în care a fost dată, după care au urmat o serie de amânări, de modificări. Prin anii 2020 cred că nu mai înţelegea niciunul dintre noi, cei implicaţi în sistemul şcolar, exact ce mai trebuie să aplicăm din această lege”, a afirmat el.

Editor : M.I.