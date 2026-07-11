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Ministrul Educației anunță că s-a încheiat evaluarea contestațiilor de la bacalaureat 2026. Mihai Dimian: Urmează etapele tehnice

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Rezultate finale bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Rezultate finale bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Ministrul interimar al Educaţiei Mihai Dimian a anunțat că evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat şi urmează etapele tehnice, transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale.

Ministrul a transmis că se încheie un proces complex, desfăşurat într-un context dificil, legat de nemulţumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de declanşare a grevelor, provocări organizatorice şi temperaturi record pentru luna iunie.

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„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea şi verificarea rapoartelor finale. Se încheie astfel un proces complex, desfăşurat într-un context dificil: nemulţumiri generate de măsurile adoptate în anul precedent, tentative de boicotare a simulărilor şi de declanşare a grevelor, provocări organizatorice şi temperaturi record pentru luna iunie”, a scris Mihai Dimian pe Facebook. 

Ministrul interimar al Educaţiei a precizat majoritatea profesorilor, precum şi personalul didactic şi administrativ au avut permanent în centrul preocupărilor interesul elevilor”. 

„Le mulţumesc tuturor! Toate acestea demonstrează, încă o dată, că majoritatea angajaţilor din învăţământ îşi îndeplinesc atribuţiile cu responsabilitate şi profesionalism. Din păcate, de prea multe ori, atenţia publică se concentrează asupra excepţiilor, care ajung să creeze o imagine incompletă şi, uneori, nedreaptă asupra întregului sistem”, a subliniat ministrul. 

Dimian felicită toţi absolvenţii care au participat la examenul de bacalaureat şi, în mod special, pe cei care l-au promovat.

„Suntem alături şi de cei care nu au reuşit de această dată. Vă încurajez să continuaţi pregătirea şi să vă înscrieţi la sesiunea din august. Sunt convins că puteţi transforma această experienţă într-un nou început şi că veţi reuşi”, a mai afirmat Mihai Dimian. 

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Editor : Ș.R.

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